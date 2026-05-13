Potrivit Poliţiei, la momentul producerii accidentului în autoturism se aflau patru persoane.

"În urma cercetărilor efectuate la faţa locului, poliţiştii au stabilit faptul că un tânăr de 22 de ani, din municipiul Focşani, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 205C, în interiorul localităţii Vârteşcoiu, nu ar fi adaptat viteza la condiţiile de mers, a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi a intrat într-un cap de pod, autoturismul fiind ulterior cuprins de flăcări", a transmis IPJ Vrancea.

În urma impactului, şoferul, în vârstă de 22 de ani, şi pasagera aflată pe locul din dreapta faţă, o tânără de 20 de ani, ambii din municipiul Focşani, au decedat, fiind găsiţi carbonizaţi în interiorul autoturismului.

Cei doi pasageri aflaţi pe bancheta din spate, un tânăr de 20 de ani din Focşani şi o tânără de 19 ani din localitatea Băleşti, au reuşit să se autoevacueze şi au fost preluaţi de echipajele medicale.

Conform Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vrancea, victimele supravieţuitoare prezentau multiple fracturi şi traumatisme severe, fiind stabilizate la faţa locului şi transportate la Unitatea de Primiri Urgenţe Focşani pentru investigaţii şi îngrijiri de specialitate.

În cauză, poliţiştii au deschis dosar penal şi efectuează cercetări pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.