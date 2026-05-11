Program și reguli de acces, concertul Metallica din București, 2026. Bidoanele goale de plastic, reutilizabile, sunt permise

Intrarea la eveniment se face în baza regulamentului organizatorului și include respectarea tuturor restricțiilor și ale posibilelor condiții suplimentare impuse de autoritățile locale înainte de eveniment și în timpul desfășurării evenimentului.

Accesul se va face pe la: Bulevardul Basarabia (bilete Standing, tribune) Strada Maior Coravu (bilete Standing, tribuna M) Bulevardul Pierre de Coubertin (bilete Standing, tribune)

Publicul este rugat să consulte harta de acces de pe bilet pentru a identifica zona prin care va intra pe stadion, precum și poziționarea sectorului în care are locurile.

Accesul la eveniment este permis doar cu bilete achiziționate de pe: Metallica.Emagic.ro, Tickets.Emagic.ro și iaBilet.ro. Accesul NU va fi permis cu bilete achiziționate din alte surse.

Parcarea stadionului va fi închisă, astfel încât nu vor fi facilitate locuri de parcare.

Ca urmare a numărului foarte mare de spectatori așteptați, pentru a ajunge la stadion organizatorii recomandă utilizarea mijloacelor de transport în comun pentru a evita ambuteiajele.

Nerespectarea programului poate atrage după sine pierderea beneficiilor din pachet și nu se vor accepta restituiri.

Posesorii de bilete ENHANCED EXPERIENCES la categoriile “NOTHING ELSE MATTERS” SNAKE PIT EXPERIENCE, “MOTH INTO FLAME” SNAKE PIT EXPERIENCE, “ONE” ENHANCED EXPERIENCE, SNAKE PIT PACKAGE, “SEEK & DESTROY” RESERVED PACKAGE și “FRANTIC” EARLY ENTRY GA PACKAGE sunt rugați să consulte informările privind programul personalizat corespunzător pachetului deținut, primite pe adresele de email folosite la achiziționarea biletelor.

Accesul în zona de așteptare Maior Ion Coravu nu presupune acces în eveniment înainte de deschiderea porților.

Spectatorii care decid să vină devreme la stadion vor avea posibilitatea să își petreacă timpul în zona Maior Ion Coravu, care va fi disponibilă publicului începând cu ora 12:00, până la finalul evenimentului, amenajată ca zonă de așteptare, cu toate facilitățile, baruri, food trucks, toalete ecologice, standuri de merchandise și altele.

Organizatorii vă recomandă să ajungeți din timp la stadion, pentru a evita formarea cozilor la porțile de acces.

Programul este orientativ, poate suferi modificări independente de voința organizatorului și nu reprezintă un motiv de restituire a contravalorii biletului.

Knocked Loose vor urca pe scenă în jurul orei 18:00, Gojira îi vor urma în jurul orei 19:00, iar concertul Metallica va începe în jurul orei 20:30.

Accesul se va face în jurul orei 16:00 pentru posesorii tuturor categoriilor de bilete, cu excepția posesorilor de pachete Enhanced Experiences, care vor primi mai multe detalii într-un e-mail separat.

Înființată în 2017 pentru a sprijini comunitățile care au fost alături de Metallica de-a lungul anilor, fundația a strâns până în prezent peste 20 de milioane de dolari. Dintre aceștia, 11,4 milioane au fost direcționați către programe de educație profesională și tehnică, inclusiv inițiativa inovatoare Metallica Scholars, ajunsă la a șaptea ediție, peste 7,4 milioane au fost alocate combaterii insecurității alimentare, iar peste 4,7 milioane au susținut eforturi de intervenție în caz de dezastre.

Așa cum ne-a obișnuit, Metallica va dona o parte dintre veniturile obținute din fiecare bilet vândut organizațiilor caritabile locale prin intermediul fundației trupei, All Within My Hands.

Astăzi, turneul M72 continuă să impresioneze atât publicul, cât și criticii.

De la debutul turneului M72 World Tour în aprilie 2023, la Amsterdam, Metallica a adus spectacolul în fața a aproximativ patru milioane de fani și a fost apreciat de presa internațională ca fiind „o experiență care dă un nou sens vieții” (Billboard), „indiscutabil epic” (Metal Hammer), „un spectacol care te lasă fără cuvinte” (Detroit News), „triumfător” (Kerrang!) și „cea mai puternică și intensă variantă Metallica din ultimii ani” (Los Angeles Times).

Cumpărătorilor de bilet li se recomandă consultarea periodică a site-ului oficial și a platformelor social media Emagic pentru actualizări, precum și înainte de participarea la eveniment.

Biletul achiziționat permite accesul o singură dată în stadion, până la finalul programului, strict în zona indicată pe bilet (gazon sau tribune).

Cei care părăsesc zona de concert și doresc să reintre vor fi nevoiți să cumpere un bilet nou. Același lucru este valabil și pentru posesorii de brățări.

Accesul biletelor Standing pe gazon se va realiza prin 4 căi de acces distincte (Yellow, Pink, Green, Blue), conform hărții. Împărțirea gazonului pe culori (yellow, green, pink, blue) indică zona prin care se face accesul în stadion pentru biletele Standing (cu loc în picioare, pe gazon).

Cumpărătorii biletelor Standing (cu loc în picioare, pe gazon), indiferent de culoare, vor putea circula oriunde în gazon, gazonul nu este fizic împărțit în patru.

Biletul trebuie păstrat pe toată durata concertului, iar spectatorii trebuie să aibă asupra lor și un act de identitate valid. Biletul nu poate fi înlocuit dacă este pierdut, furat sau distrus și este valabil pentru o singură intrare.

Biletul nu poate fi transferat către o altă persoană sau revândut. Revânzarea sau reproducerea biletelor încalcă prevederile legale în vigoare.

Nu se acceptă restituiri pentru bilete.

La stadion vor fi amplasate puncte de soluționare a eventualelor situații ce pot apărea cu biletele achiziționate, semnalizate cu „TICKET HELP/ SUPORT BILETE”. Fiecare punct de suport va pune la dispoziție operatori pentru platforma de ticketing oficială care a comercializat bilete pentru eveniment.

Organizatorii nu încurajează achiziționarea biletelor din alte surse cu excepția celor comunicate oficial, iar accesul cu bilete achiziționate din alte surse neoficiale nu este garantat.

Acces copii/ minori

Accesul copiilor de orice vârstă presupune achiziționarea unui bilet la preț întreg pentru aceștia. Accesul minorilor cu vârsta sub 16 ani este posibil doar dacă sunt însoțiți de un adult posesor de bilet propriu.

Un adult poate însoți maximum 4 minori.

Accesul copiilor mai mici de 12 ani la concert nu este recomandat din cauza sunetului foarte puternic și se face doar pe răspunderea părinților. Se recomandă utilizarea căștilor de protecție auditivă.

Obiecte interzise la concertul Metallica de la București 2026

În zona de concert NU VA FI PERMIS accesul cu: băuturi și produse alimentare achiziționate din afara perimetrului locației, obiecte din sticlă (inclusiv sticle de parfum de orice cantitate, orice alte sticle sau deodorante), doze de aluminiu, conserve, artificii, bannere susținute de bețe, spray-uri, lasere, scaune, arme, obiecte contondente, laptopuri, mini-ventilatoare, lanțuri, umbrele, animale de companie, rucsacuri, căști de motociclist, bagaje voluminoase mai mari decât o coală A4, selfie stick-uri, binocluri, aparate foto profesionale, aparate de înregistrare audio-video de orice fel sau aparate GoPro, biciclete, motociclete, trotinete și skateboards.

Obiecte permise la concertul Metallica de la București 2026

În zona de concert VA FI PERMIS accesul cu: bidoane de plastic (tip sport) reutilizabile GOALE de maximum 750 ml, aparate de fotografiat compacte, brichete, medicamente (orice astfel de produse sunt permise doar dacă sunt însoțite de rețetă, scrisoare medicală sau orice alt document înlocuitor al acesteia, cu maximum o doză zilnică), insulină, spray inhalator pentru astm, baterii nu mai mari decât un telefon, conuri urinare, țigări electronice, ce pot fi utilizate doar în spatiile special amenajate și marcate.

Facilități

Zona de așteptare Maior Coravu (deschidere la ora 12:00): baruri, truck-uri cu mâncare, standuri de merchandise, toalete ecologice.

La toate dintre cele trei zone de acces în stadion vor exista spații de depozitare în număr limitat, semnalizate cu “ITEMS STORAGE/ DEPOZIT”. În limita disponibilității, acestea vor putea fi folosite contra cost (20 lei, numerar sau card).

Toalete: posesorii biletelor pe scaun vor avea acces la toaletele din stadion, din apropierea sectorului în care au locurile; posesorii biletelor standing (în picioare, pe gazon) vor avea acces la toaletele din stadion, precum și la zona de toalete ecologice special amenajată în parcarea subterană a stadionului.

Modalități de plată: toate produsele disponibile în punctele de bar, food și merchandise pot fi achiziționate atât cu numerar, cât și cu card bancar. Totuși, având în vedere numărul mare de participanți prezenți la eveniment, plățile cu cardul pot înregistra întârzieri. Organizatorii recomandă participanților să aibă asupra lor și numerar, pentru a facilita și accelera procesul de achiziție.

Beneficii incluse în pachetele Enhanced Experiences: cadourile exclusive incluse în pachetele Enhanced Experiences trebuie ridicate la fața locului și NU vor fi trimise prin poștă după concert în cazul în care sunt pierdute, uitate sau neridicate.

Baruri și servire

Pentru o experiență cât mai fluidă și pentru evitarea aglomerației în zonele de acces, organizatorii roagă participanții să țină cont de următoarele informații privind servirea băuturilor și accesul în zona gazon (Standing):

- numărul punctelor de bar disponibile direct pe gazon (Standing) este limitat;

- publicul este sfătuit să achiziționeze băuturi de la barurile amplasate pe inelele stadionului, înainte de accesul pe gazon sau ulterior, prin revenirea temporară pe inel;

- pe inele există un număr mare de baruri disponibile, astfel încât nu este necesară formarea cozilor la barurile exterioare sau blocarea circulației;

- pahare brand-uite Metallica: în cadrul evenimentului vor fi disponibile pahare brand-uite Metallica, în 4 designuri diferite, ce pot fi achiziționate contra cost, la prețul de 20 lei/ bucata;

- participanții pot alege între servirea băuturii în pahar standard, gratuit sau achiziționarea unui pahar suvenir Metallica;

- paharele suvenir nu sunt returnabile și nu se înlocuiesc cu un pahar curat la achiziționarea unei noi băuturi;

- accesul cu băuturi în zona gazon (Standing): din motive de siguranță, toate băuturile consumate în zona gazon vor fi servite exclusiv în pahare;

- accesul pe gazon cu doze sau sticle PET nu va fi permis;

- în situația în care un participant cu acces pe gazon achiziționează o băutură de la barurile de pe inel, aceasta va trebui transferată într-un pahar înainte de reintrarea pe gazon.

Condiții meteo

Acoperișul stadionului va fi deschis pe toată durata concertului și va rămâne deschis, indiferent de condițiile meteo.

Organizatorii vă recomandă să consultați prognoza meteo în ziua concertului și să vă procurați pelerine de ploaie, în cazul în care vremea se va anunța ploioasă.

Umbrelele nu vor fi permise și vor fi reținute la filtrele de acces în spațiul de eveniment, întrucât pot accidenta ceilalți participanți la concert.

Alte informații generale

- show-ul se va desfășura pe o scenă rotundă, în configurație 360°, amplasată central pe gazon; datorită acestui concept, anumite momente ale spectacolului sau elemente de producție pot fi parțial vizibile;

- înregistrarea spectacolului este strict interzisă; managementul artistului poate confisca orice aparat profesional de înregistrare audio-video folosit astfel de participanții la eveniment;

- utilizarea camerelor telefoanelor mobile este permisă;

- în timpul spectacolului este posibil să se folosească lumini stroboscopice, care pot dăuna persoanelor cu epilepsie fotosensibilă;

- în incinta Arenei Naționale fumatul este strict interzis, cu excepția zonelor special amenajate și marcate; persoanele care nu vor respecta această regulă sunt pasibile de amendă;

- pentru siguranța publicului și buna desfășurare a evenimentului, participanții sunt obligați să se supună controlului corporal la cererea agenților de Securitate; controlul este efectuat sub supravegherea Jandarmeriei Române;

- organizatorul își rezervă dreptul de a realiza și utiliza fotografii și înregistrări video cu spectatorii în scopuri promoționale; prin participarea la eveniment, spectatorii acceptă posibilitatea de a apărea în astfel de materiale, realizate de organizator sau de terți autorizați.

Turneul mondial M72, care a doborât recorduri, va continua pentru al patrulea an consecutiv, cu 16 concerte în Europa continentală și Marea Britanie, în lunile mai, iunie și iulie 2026.