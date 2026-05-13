Procesul susține că chatbotul i-ar fi recomandat lui Sam Nelson să utilizeze Xanax pentru a trata stările de greață provocate de kratom, un produs vegetal cu efecte similare opioidelor. Potrivit plângerii, combinația dintre Xanax, alcool și alte substanțe a dus la decesul tânărului în mai 2025.

Familia cere despăgubiri și suspendarea unei noi platforme

Părinții cer despăgubiri și suspendarea lansării platformei ChatGPT Health, anunțată de OpenAI la începutul anului pentru furnizarea de recomandări medicale personalizate pe baza dosarelor încărcate de utilizatori.

OpenAI a transmis că situația este „tragică” și a precizat că interacțiunile invocate în proces au avut loc pe o versiune mai veche a ChatGPT, care nu mai este disponibilă. Compania susține că a introdus între timp măsuri suplimentare de siguranță și că chatbotul nu trebuie utilizat ca substitut pentru îngrijirea medicală sau psihologică.

Val de procese împotriva companiilor de inteligență artificială

Procesul se adaugă unui val tot mai mare de acțiuni în justiție împotriva companiilor din domeniul inteligenței artificiale, acuzate că nu previn utilizări periculoase ale chatboturilor.