Noua Lada Niva a rușilor seamănă cu Dacia Duster. Un proiect Renault abandonat, readus la viață

Considerată un model emblematic în Rusia, noua generație Niva apare într-o serie de imagini depuse la Institutul Federal pentru Proprietate Industrială din Rusia (FIPS) în decembrie 2025, dar făcute publice abia acum. SUV-ul are un design masiv, cu linii robuste, iar asemănările cu Dacia Duster ies în evidență, notează Carscoop.

Aspectul viitorului model este apropiat de schițele teaser prezentate oficial de AvtoVAZ în 2021, dar și de prototipurile care s-ar afla în fabricile Lada. Deși constructorul rus nu a anunțat o dată oficială de lansare, există speculații că versiunea de serie ar putea apărea în următorii doi ani.

Partea frontală include o grilă înnegrită și semnalizări poziționate în partea superioară, cu tentă portocalie. Farurile principale, încadrate de lumini de zi circulare, sunt amplasate de o parte și de alta a grilei. Bara față a fost ușor modificată față de conceptul inițial, pentru un aspect mai robust, potrivit unui SUV cu valențe off-road.

Din profil ies în evidență pasajele roților din plastic negru, barele de plafon pronunțate și mânerele portierelor spate integrate în montantul C. În partea din spate, modelul primește un spoiler discret, un bumper în două tonuri și stopuri LED cu o semnătură luminoasă simplă, dar distinctivă.

Legătura vizuală cu Duster are explicații tehnice. Proiectul T-134 a fost demarat în perioada în care Lada făcea parte din grupul Renault, iar dezvoltarea a continuat și după ieșirea constructorului francez din Rusia, în contextul invaziei Ucrainei.