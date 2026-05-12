"O să vă dau o cifră: 2,3 miliarde lei datorii la bugetul de stat pe care societăţi comerciale care au avut cont bancar nu le plătesc, deoarece nu mai au cont bancar în prezent şi nu pot avea popriri. În jur de 80.000. Nu putem profilele astea de contribuabili să le tratăm la fel cu cei care îşi plătesc taxele, ba chiar cu două zile mai devreme, să fie siguri că au intrat banii", a afirmat Nica, la conferinţa oficială de lansare a Asociaţiei de Fiscalitate Internaţională - IFA România.

Şeful ANAF a subliniat că este necesar ca instituţia pe care o conduce să cunoască cine sunt contribuabilii, în condiţiile în care au fost identificaţi deocamdată în jur de 12.000 cu un profil de risc foarte ridicat.

"Încercăm să cunoaştem contribuabilii. În această lună, la nivelul ANAF, am avut o analiză de risc centralizată, unde am identificat până acum în jur de 12.000 de contribuabili cu un profil de risc foarte ridicat. Asta nu înseamnă că o să trimitem imediat sechestre de conturi şi toate cele. Suntem într-un proces de pregătire cu colegii pentru a verifica dacă ceea ce am făcut cu robotul, ca să zic mai plastic, se confirmă în teren. Asta vom face pas cu pas. Să ştiţi că ANAF are nevoie să-şi împartă contribuabilii între contribuabili oneşti şi contribuabili care aleg altă cale. Este vorba de alegeri. Să ştiţi că este îngrijorător pentru ANAF când în presă apare o ştire legată de 7000 de contribuabili la aceeaşi adresă şi toţi au acelaşi expert contabil. Sunt lucruri care trebuie îmbunătăţite de ambele părţi. Noi lucrăm la problemele pe care le-am identificat. Sunt ferm convins că digitalizarea va aduce pentru ANAF cunoaşterea contribuabilului. Pe măsură ce vom cunoaşte contribuabilul - în luna asta, primii 12.000 - vom reuşi să vă tratăm aşa cum vă doriţi şi cum aţi optat", le-a transmis el celor prezenţi la eveniment.

Șeful ANAF: Unele firme sunt create special pentru fraudă

În context, Adrian Nica a susţinut că sunt contribuabili care de la început îşi înfiinţează scheme de fraudă.

"Sunt contribuabili care din start îşi înfiinţează scheme de fraudă. Am pus indicatori de pre-insolvenţă. Spre exemplu, o companie care are profitabilitate lucrând cu statul de peste 40% faţă de preţul mediu, să spun aşa, de profitabilitatea medie în domeniu, are eşalonare de plată la ANAF, n-are niciun activ pe această firmă, arată clar că ea e construită să intre la un moment dat în insolvenţă cu ce datorii are. E un capăt de conductă, aşa cum îi spunem noi. Pentru ANAF devine o provocare să stabilim cine e beneficiarul real al banilor. Încercăm să facem asta în fiecare zi. Uneori ne iese, alteori nu. Nimereşti peste contribuabili oneşti şi îi asimilăm cu ceilalţi. De ce? Nu ştiu să vă răspund la asta. Cu modelul de AI definit la nivelul ANAF, internalizat, deci nu folosim un AI clasic, ne dezvoltăm unul propriu, şi sunt ferm convins că în următoarele 3 - 4 luni dumneavoastră o să vedeţi efectele benefice. Pentru cele neplăcute, vă rog să ne contactaţi", a adăugat el.

Evenimentul de lansare oficială a IFA România a avut loc marţi în prezenţa unor reprezentanţi ai autorităţilor publice, experţi fiscali, antreprenori, economişti, consultanţi şi lideri din mediul de afaceri. IFA România este afiliată la International Fiscal Association (IFA Global), una dintre cele mai importante organizaţii internaţionale dedicate fiscalităţii, cu sediul în Olanda.

IFA România îşi propune să devină o platformă independentă şi neutră de dialog între autorităţi, mediul academic, consultanţi fiscali, avocaţi, economişti, reprezentanţi ai companiilor şi specialişti din domeniul fiscalităţii internaţionale, într-un context economic şi fiscal aflat într-o continuă transformare.