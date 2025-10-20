Demi Moore a strălucit la gala Academy Museum din Los Angeles. Ținuta cu care a întors toate privirile | FOTO

20-10-2025 | 16:05
Unele dintre cele mai mari staruri de la Hollywood au strălucit la gala Academy Museum din Los Angeles — un eveniment anual de strângere de fonduri dedicat celebrării istoriei cinematografiei.

autor
Ioana Andreescu

Printre aparițiile care au atras toate privirile s-au numărat Demi Moore, Eva Longoria și Penélope Cruz, care au demonstrat încă o dată că rafinamentul nu are vârstă, potrivit Daily Mail.

Demi Moore a uimit prin eleganța atemporală. Actrița a pășit pe covorul roșu într-o rochie asimetrică, într-o nuanță intensă de mahon-burgund, semnată Prada, care i-a evidențiat silueta suplă. A completat ținuta cu un colier statement din diamante și rubine, piesa centrală a întregului look.

Demi Moore, mărturisiri după ce a pierdut premiul Oscar 

Demi Moore a avut un presentiment neașteptat chiar înainte de momentul decisiv de la premiile Oscar 2025, deși era favorita serii, după un sezon de premii strălucitor.

Actrița în vârstă de 62 de ani a dezvăluit, într-un interviu pentru TIME 100, că a simțit că trofeul pentru cea mai bună actriță nu îi va reveni ei, ci lui Mikey Madison, scrie Daily Mail.

„Partea fizică, umană, care are ego, desigur că a simțit dezamăgire”, a recunoscut actrița în vârstă de 62 de ani într-un interviu acordat miercuri pentru TIME. „Cu siguranță ar fi fost minunat să câștig.”

