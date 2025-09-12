Demi Moore, plină de stil și rafinament. Cum a apărut la un eveniment monden. GALERIE FOTO

Stiri Mondene
12-09-2025 | 16:49
Demi Moore, plină de stil și rafinament
Profimedia

A fost încă o seară plină de vedete la gala Fundației Kering, joi, la New York City. Evenimentul a adunat staruri de la Hollywood care au sprijinit cauza, îmbrăcate în cele mai elegante ținute.

autor
Ioana Andreescu

Însă una dintre vedete, a cărei alegere vestimentară a vorbit despre pasiunea ei pentru paiete, a fost Demi Moore. Îmbrăcată într-o rochie Gucci complet neagră, actrița a furat privirile cu ținuta sa îndrăzneață, dar în același timp extrem de elegantă.

Cea de-a patra ediție anuală a cinei caritabile Caring for Women, organizată de Fundația Kering, a revenit pe 11 septembrie, aducând sub același acoperiș nume mari din modă și din industria cinematografică, pentru a „pune capăt violenței bazate pe gen și a îmbunătăți viețile supraviețuitoarelor”, conform comunicatului de presă al evenimentului.

Unde a avut loc evenimentul

Co-găzduită de Salma Hayek Pinault și soțul acesteia, François-Henri Pinault, evenimentul a avut loc la The Pool din Manhattan și a reunit figuri celebre precum Demi Moore, Jessica Chastain, Colman Domingo, Julianne Moore și Madonna.

Deși toată lumea a fost îmbrăcată pentru ocazie, Moore a atras atenția cu ținuta sa spectaculoasă. Îmbrăcată într-o rochie Gucci complet neagră, vedeta și-a confirmat din nou dragostea pentru sclipici. Și nu era doar o simplă rochie lungă până în pământ: rochia mulată, cu mânecă lungă, realizată din paiete negre, avea un guler înalt și o despicătură la nivelul taliei.

Citește și
Demi Moore
Demi Moore, apariție de senzație în cadrul unui eveniment monden. Ce ținuta a purtat actrița în vârstă de 62 de ani. FOTO

Ce ținută a purtat

Stilizată de Brad Goreski, actrița a purtat pantofi negri asortați și un machiaj simplu, completându-și look-ul strălucitor. A accesorizat rochia cu un inel și cercei asortați, care au adăugat exact cantitatea necesară de strălucire ținutei. În ceea ce privește coafura, actrița în vârstă de 62 de ani a optat pentru părul lung, desfăcut, în onduleuri lejere.

Pasiunea lui Moore pentru paiete nu este ceva nou. Recent, a fost surprinsă purtând o rochie argintie Armani atunci când a fost nominalizată la categoria Cea mai bună actriță la Oscarurile din 2025. De asemenea, vedeta a ales o rochie strălucitoare Alexander McQueen pentru BAFTA.

Momentul în care ucigașul lui Charlie Kirk a fugit de la locul crimei. Ar fi așteptat jumătate de oră până să acționeze.VIDEO

Sursa: Yahoo News

Etichete: demi moore, tinuta, gala,

Dată publicare: 12-09-2025 16:49

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
Citește și...
Care este, de fapt, numele real al lui Demi Moore. Detalii neștiute despre copilăria actriței
Stiri Mondene
Care este, de fapt, numele real al lui Demi Moore. Detalii neștiute despre copilăria actriței

Demi Moore este una dintre cele mai mari vedete de la Hollywood, mai ales acum, după revenirea care i-a adus o nominalizare la Oscar pentru interpretarea remarcabilă din The Substance.

Demi Moore, apariție de senzație în cadrul unui eveniment monden. Ce ținuta a purtat actrița în vârstă de 62 de ani. FOTO
Stiri Mondene
Demi Moore, apariție de senzație în cadrul unui eveniment monden. Ce ținuta a purtat actrița în vârstă de 62 de ani. FOTO

Demi Moore a atras toate privirile în North Hollywood, California, unde a participat la evenimentul oficial „For Your Consideration” (FYC) dedicat serialului Landman, în care este protagonistă.

Demi Moore a fost desemnată „Cea mai frumoasă persoană din lume”. Declarațiile actriței. FOTO
Stiri Mondene
Demi Moore a fost desemnată „Cea mai frumoasă persoană din lume”. Declarațiile actriței. FOTO

Demi Moore a primit recent titlul de „Cea mai frumoasă persoană din lume în 2025” din partea revistei People. Miercuri, revista a făcut un anunț grandios cu privire la ediția lor viitoare, care o are pe actrița pe copertă.

Recomandări
FMI laudă măsurile economice ale Guvernului. Experții recomandă, însă, continuarea reformelor pentru reducerea deficitului
Stiri Economice
FMI laudă măsurile economice ale Guvernului. Experții recomandă, însă, continuarea reformelor pentru reducerea deficitului

Misiunea Fondului Monetar Internaţional pentru România și-a prezentat concluziile vizitei efectuate la Bucureşti, după consultările cu autorităţile române.

Ucigașul lui Charles Kirk a fost identificat. Trump speră să primească pedeapsa cu moartea
Stiri externe
Ucigașul lui Charles Kirk a fost identificat. Trump speră să primească pedeapsa cu moartea

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a anunțat vineri după-amiază că principalul suspect în cazul asasinării lui Charles Kirk a fost prins și că acesta este în custodia autorităților.

Unde sunt cei mai „bogați” pensionari din România. Clasamentul pe județe
Stiri Economice
Unde sunt cei mai „bogați” pensionari din România. Clasamentul pe județe

Bucureștiul, alături de Hunedoara și Brașov au cele mai mari pensii medii din țară. La polul opus se află Giurgiu, Vrancea și Botoșani.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 12 Septembrie 2025

47:58

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Septembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
11 Septembrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28