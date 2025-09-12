Demi Moore, plină de stil și rafinament. Cum a apărut la un eveniment monden. GALERIE FOTO

A fost încă o seară plină de vedete la gala Fundației Kering, joi, la New York City. Evenimentul a adunat staruri de la Hollywood care au sprijinit cauza, îmbrăcate în cele mai elegante ținute.

Însă una dintre vedete, a cărei alegere vestimentară a vorbit despre pasiunea ei pentru paiete, a fost Demi Moore. Îmbrăcată într-o rochie Gucci complet neagră, actrița a furat privirile cu ținuta sa îndrăzneață, dar în același timp extrem de elegantă.

Cea de-a patra ediție anuală a cinei caritabile Caring for Women, organizată de Fundația Kering, a revenit pe 11 septembrie, aducând sub același acoperiș nume mari din modă și din industria cinematografică, pentru a „pune capăt violenței bazate pe gen și a îmbunătăți viețile supraviețuitoarelor”, conform comunicatului de presă al evenimentului.

Unde a avut loc evenimentul

Co-găzduită de Salma Hayek Pinault și soțul acesteia, François-Henri Pinault, evenimentul a avut loc la The Pool din Manhattan și a reunit figuri celebre precum Demi Moore, Jessica Chastain, Colman Domingo, Julianne Moore și Madonna.

Deși toată lumea a fost îmbrăcată pentru ocazie, Moore a atras atenția cu ținuta sa spectaculoasă. Îmbrăcată într-o rochie Gucci complet neagră, vedeta și-a confirmat din nou dragostea pentru sclipici. Și nu era doar o simplă rochie lungă până în pământ: rochia mulată, cu mânecă lungă, realizată din paiete negre, avea un guler înalt și o despicătură la nivelul taliei.

Ce ținută a purtat

Stilizată de Brad Goreski, actrița a purtat pantofi negri asortați și un machiaj simplu, completându-și look-ul strălucitor. A accesorizat rochia cu un inel și cercei asortați, care au adăugat exact cantitatea necesară de strălucire ținutei. În ceea ce privește coafura, actrița în vârstă de 62 de ani a optat pentru părul lung, desfăcut, în onduleuri lejere.

Pasiunea lui Moore pentru paiete nu este ceva nou. Recent, a fost surprinsă purtând o rochie argintie Armani atunci când a fost nominalizată la categoria Cea mai bună actriță la Oscarurile din 2025. De asemenea, vedeta a ales o rochie strălucitoare Alexander McQueen pentru BAFTA.

