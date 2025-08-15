Care este, de fapt, numele real al lui Demi Moore. Detalii neștiute despre copilăria actrițe

Demi Moore
Demi Moore este una dintre cele mai mari vedete de la Hollywood, mai ales acum, după revenirea care i-a adus o nominalizare la Oscar pentru interpretarea remarcabilă din The Substance.

Însă, înainte de a deveni faimoasă, se numea Demi Gene Guynes – un nume care nu avea chiar o sonoritate plăcută.

Numele de familie i s-a schimbat în Moore după ce s-a căsătorit cu muzicianul Freddy Moore în 1979. Iar actrița a crescut departe de luminile intense ale industriei cinematografice: orașul ei natal este Roswell, New Mexico, un oraș din partea de sud-est a statului, cunoscut în principal pentru presupusul incident OZN din 1947.

La începutul acestui an, Demi le-a spus fanilor cum se pronunță corect prenumele ei: Moore a confirmat că îl pronunță „Duh-mi” pentru că „merge mai bine” cu numele de familie. Numele ei are o poveste interesantă.

Familia și copilăria

Tatăl ei biologic, aviatorul Charles Foster Harmon Sr. din Forțele Aeriene, a părăsit-o pe mama lui Demi, care avea doar 18 ani la acea vreme, înainte ca actrița să se nască. Când Moore avea trei luni, mama sa s-a căsătorit cu Dan Guynes, un agent de publicitate în presa scrisă, care își schimba des locul de muncă; drept urmare, familia s-a mutat de multe ori.

Moore a aflat că Guynes nu era tatăl ei biologic la vârsta de 13 ani, când a descoperit un certificat de căsătorie și a întrebat despre circumstanțe, deoarece „am văzut că părinții mei s-au căsătorit în februarie 1963. Eu m-am născut în ’62.”

Moore a declarat în 1991: „Tatăl meu este Dan Guynes. El m-a crescut. Există un bărbat care ar putea fi considerat tatăl meu biologic, dar cu care nu am cu adevărat o relație.” Tatăl ei biologic, Harmon, a murit în 1997 din cauza unui cancer la ficat, în Texas.

Demi și mama ei au avut parte de multă dramă: s-au înstrăinat în 1989, dar s-au împăcat puțin înainte de moartea lui Guynes, în 1998. Când Demi avea 14 ani, ea și mama ei s-au mutat în West Hollywood, unde a început să facă modeling și să urmeze cursuri de actorie.

În 1979, cu trei luni înainte de a împlini 17 ani, Demi s-a căsătorit cu Moore, iar cei doi au divorțat în 1985. Așa a devenit Demi Moore.

