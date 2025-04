Demi Moore, mărturisiri după ce a pierdut premiul Oscar pentru cea mai bună actriță: „Ar fi fost minunat să câștig”

Actrița în vârstă de 62 de ani a dezvăluit, într-un interviu pentru TIME 100, că a simțit că trofeul pentru cea mai bună actriță nu îi va reveni ei, ci lui Mikey Madison, scrie Daily Mail.

„Partea fizică, umană, care are ego, desigur că a simțit dezamăgire”, a recunoscut actrița în vârstă de 62 de ani într-un interviu acordat miercuri pentru TIME. „Cu siguranță ar fi fost minunat să câștig.”

Demi Moore Demi Moore Demi Moore Demi Moore Demi Moore Demi Moore Demi Moore Demi Moore Demi Moore Demi Moore Demi Moore Demi Moore Demi Moore Demi Moore Demi Moore Demi Moore Demi Moore Demi Moore Demi Moore Demi Moore Demi Moore Demi Moore Demi Moore Demi Moore Demi Moore Demi Moore Demi Moore Demi Moore Demi Moore Demi Moore Demi Moore Demi Moore Demi Moore Demi Moore Demi Moore Demi Moore și Bruce Willis Demi Moore și Andrew Garfield Demi Moore Demi Moore Demi Moore și Andrew Garfield Demi Moore Demi Moore Demi Moore

Totuși, Demi a susținut că a prezis victoria actriței de 26 de ani din Anora, șoptindu-i managerului său, Jason Weinberg, în timpul unei pauze publicitare: „Cred că va merge la Mikey.”

În timpul transmisiunii de la ABC, Demi Moore a fost surprinsă spunând ceva lui Weinberg imediat după ce numele lui Mikey a fost rostit de Emma Stone.

„Nu știu de ce am știut, dar am știut”, a spus actrița din Landman. „Eram atât de calmă. Nu m-am simțit devastată. Nu am simțit niciunul dintre acele lucruri. Doar am avut încredere și continui să am încredere în ceea ce urmează să se întâmple.”

Chiar în dimineața următoare, Demi – care are 15,5 milioane de urmăritori pe rețelele sociale – a scris pe Instagram că este „copleșită de recunoștință pentru această călătorie” și a felicitat-o pe Madison: „Abia aștept să văd ce vei face în continuare!”

Un palmares impresionant de premii

Demi Moore a câștigat Globul de Aur și Premiul SAG pentru interpretarea sa ca antrenoare de fitness, Elisabeth Sparkle, în filmul The Substance, regizat de Coralie Fargeat.

Actrița originară din New Mexico a adunat, de asemenea, premii de la Critics Choice Awards, BAFTA, Hamptons Film Festival, Savannah Film Festival, Cinémathèque française, SFFILM, Kansas City Film Critics Circle, Women Film Critics Circle, Satellite Awards, Saturn Awards, AARP Movies for Grownups Awards, Dorian Awards și Irish Film & Television Academy Awards.

În următoarele luni, Demi Moore va filma în Texas pentru sezonul al doilea din drama Landman, creată de Taylor Sheridan, în care joacă rolul soției personajului interpretat de Jon Hamm. Serialul Paramount+ este adaptarea podcastului Boomtown din 2019, realizat de Christian Wallace, și îi are în distribuție pe Billy Bob Thornton, Ali Larter, Andy Garcia și Michael Peña.

În noiembrie anul trecut, Demi Moore a terminat filmările pentru rolul unei „mavene nemiloase din industria modei” în comedia SF I Love Boosters, regizată de Boots Riley, în care mai apar LaKeith Stanfield, Will Poulter, Keke Palmer, Eiza González, Naomi Ackie și Taylour Paige.

În ceea ce o privește pe Mikey Madison, tânăra actriță nu a anunțat niciun nou proiect în afară de găzduirea emisiunii Saturday Night Live pe 29 martie. De fapt, refuză oferte – miercuri, Variety a relatat că Mikey a refuzat să joace în filmul Star Wars regizat de Shawn Levy (Deadpool & Wolverine), în care ar fi jucat alături de Ryan Gosling.

Demi Moore, strălucitoare pe covorul roșu de la Premiile Oscar 2025

Demi Moore a strălucit pe covorul roșu de la Premiile Oscar 2025. Vedeta în vârstă de 62 de ani a simbolizat eleganța pură de la Hollywood pe covorul roșu și a strălucit la gala Premiilor Oscar 2025 în timp ce poza în creația personalizată Giorgio Armani Privé. Ea și-a accesorizat ținuta cu o brățară argintie.

Demi Moore s-a numărat cu siguranță printre vedetele cu cele mai spectaculoase ținute de la Oscar 2025, ținuta de pe covorul roșu de la Premiile Academiei fiind una memorabilă.

Lista Câștigătorilor Premiilor Oscar 2025

· Cel mai bun film – Anora

· Actor în rol principal – Adrien Brody, The Brutalist

· Actriță în rol principal – Mikey Madison, Anora

· Actor în rol secundar – Kieran Culkin, A Real Pain

· Actriță în rol secundar – Zoe Saldaña, Emilia Perez

· Film de animație – Flow, Gints Zilbalodis, Matīss Kaža, Ron Dyens și Gregory Zalcman

· Scurtmetraj de animație – In the Shadow of the Cypress, Shirin Sohani și Hossein Molayemi

· Imagine – Lol Crawley, The Brutalist

· Design de costume – Paul Tazewell, Wicked

· Regie – Sean Baker, Anora

· Documentar de lungmetraj – No Other Land, Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal și Yuval Abraham

· Documentar de scurtmetraj – The Only Girl in the Orchestra, Molly O’Brien și Lisa Remington

· Montaj – Sean Baker, Anora

· Film internațional – Brazilia, I'm Still Here

· Machiaj și coafură – Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon și Marilyne Scarselli, The Substance

· Muzică originală – Daniel Blumberg, The Brutalist

· Cântec original – "El Mal", Emilia Pérez (Muzică de Clément Ducol și Camille; Versuri de Clément Ducol, Camille și Jacques Audiard)

· Scenografie – Nathan Crowley și Lee Sandales, Wicked

· Scurtmetraj live-action – I'm Not a Robot, Victoria Warmerdam și Trent

· Sunet – Dune: Part Two, Gareth John, Richard King, Ron Bartlett și Doug Hemphill

· Efecte vizuale – Dune: Part Two, Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe și Gerd Nefzer

· Scenariu adaptat – Peter Straughan, Conclave

· Scenariu original – Sean Baker, Anora

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: