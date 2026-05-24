Actrița, membră a juriului în acest an, și-a confirmat statutul de figură emblematică a eleganței printr-o apariție memorabilă pe covorul roșu, potrivit AOL.

În urmă cu aproape trei decenii, vedeta și-a făcut debutul la Cannes, la premiera de gală din deschiderea festivalului pentru filmul The Fifth Element (1997), în care juca fostul său soț, Bruce Willis. Deși ar fi putut participa la festival doar în calitate de însoțitoare, ea a fost cea care a furat spectacolul pe covorul roșu, purtând o rochie clasică neagră cu curea în talie, un palton floral în nuanțe de roșu și negru, cu mâneci bufante voluminoase, și spectaculoase bijuterii cu diamante și rubine.

Când Moore a revenit la Cannes în 2024, a făcut-o pentru The Substance, filmul premiat cu Oscar, în care a jucat alături de Margaret Qualley. Cu această ocazie, a defilat pe covorul roșu în mai multe ținute impresionante, de la o rochie-coloană Giorgio Armani Privé, decorată cu mărgele roșii, până la o creație personalizată Celine, în alb și negru, cu decolteu fără bretele, fundă supradimensionată și crăpătură adâncă pe picior.

Anul acesta, ea a revenit în calitate de membră a juriului și și-a dus stilul la un nou nivel. „Cannes nu este doar un festival – este o conversație între artă și umanitate care durează de aproape opt decenii”, a declarat actrița după sosirea pe Riviera Franceză. „Să fiu invitată să iau parte la această conversație în calitate de membră a juriului este o onoare și un privilegiu. Sunt recunoscătoare să mă aflu alături de colegii mei din juriu la ceremonia de deschidere din acest an.”