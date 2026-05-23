Al doilea incendiu la CET Vest București în mai puțin de o lună. Locuitorii din zonă au primit mesaj RO-Alert | FOTO & VIDEO
Al doilea incendiu la CET Vest București în mai puțin de o lună. Locuitorii din zonă au primit mesaj RO-Alert | FOTO & VIDEO

FOTO. Zeci de mii de oameni s-au adunat în Serbia pentru a protesta față de președintele Aleksandar Vucic

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
Proteste serbia belgrad ap26143553142187 2
Associated Press

Zeci de mii de oameni au participat sâmbătă la un miting organizat de studenții protestatari din Serbia, în ciuda eforturilor depuse de guvernul președintelui autoritar Aleksandar Vucic de a reprima demonstrațiile de masă care au zguduit regimul său.

autor
Stirileprotv

Protestatarii au venit în valuri într-o piață centrală din capitala Belgradului, din mai multe direcții, mulți dintre ei purtând pancarte și tricouri cu sloganul mișcării de tineret „Studenții câștigă”.

Colone de mașini au intrat în Belgrad din alte orașe sârbe mai devreme în cursul zilei.

Potrivit Associated Press, protestatara Maja Milas Markovic a spus că studenții „au reușit să ne adune aici cu tinerețea și energia lor minunată; cred cu adevărat că avem dreptul să trăim normal”.

Studenții au condus o val național de mișcări de stradă în masă împotriva corupției, cerând asumarea responsabilității pentru o tragedie petrecută într-o gară din nordul Serbiei în noiembrie 2024, în care au murit 16 persoane. Acele proteste l-au forțat pe prim-ministrul de atunci, Milos Vucevic, să demisioneze, înainte ca autoritățile să riposteze dur împotriva protestatarilor.

Citește și
Două tramvaie s-au ciocnit frontal în orașul Düsseldorf. Peste 50 de persoane au fost rănite. FOTO

Sâmbătă, studenții și-au reiterat cererea pentru alegeri parlamentare anticipate și respectarea statului de drept, acuzând guvernul de crime și corupție.

Procurorul Bojana Savovic a declarat mulțimii că „un stat în care legile nu sunt aplicate sau sunt aplicate selectiv nu mai este un stat, ci devine o organizație mafiotă”.

Președinta Parlamentului, Ana Brnabic, a minimizat importanța mitingului studențesc, afirmând că „acesta nu a adus nimic nou”. Brnabic a citat o estimare a poliției conform căreia 34.300 de persoane au participat la miting și a declarat că „democrația este înfloritoare”.

Compania feroviară de stat a Serbiei a anulat sâmbătă toate trenurile către și dinspre Belgrad, într-o aparentă încercare de a împiedica cel puțin o parte dintre oameni să vină din alte părți ale țării balcanice.

Între timp, susținătorii lui Vucic s-au adunat într-un parc din fața clădirii președinției sârbe, pe care acesta l-a amenajat înaintea unui alt mare miting antiguvernamental din martie anul trecut, ca scut uman împotriva protestatarilor. Muzica populară răsuna dintr-o zonă îngrădită, înconjurată de rânduri de polițiști anti-revoltă în echipament complet.

Mitingul studenților s-a desfășurat pașnic. Există însă temeri privind posibile ciocniri cu susținătorii lui Vucic, care poartă adesea glugi și măști și care au fost acuzați în trecut că au atacat protestatarii.

Președintele sârb a fost supus unei atenții sporite la nivel internațional din cauza atitudinii sale intransigente față de demonstranți. Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Michael O’Flaherty, a criticat guvernul sârb într-un raport publicat săptămâna aceasta și a declarat că „va monitoriza îndeaproape situația” sâmbătă.

O’Flaherty a citat „rapoarte conform cărora poliția protejează atacatori neidentificați și adesea mascați ai jurnaliștilor și protestatarilor”. El a afirmat că situația generală a drepturilor omului s-a deteriorat de la vizita sa anterioară din aprilie 2025.

Serbia dorește oficial să adere la Uniunea Europeană, dar a întreținut relații strânse cu Rusia și China.

Regresul democratic sub conducerea lui Vucic ar putea costa țara aproximativ 1,5 miliarde de euro (1,8 miliarde de dolari) din fondurile Uniunii Europene, a avertizat luna trecută cel mai înalt oficial al UE pentru extindere.

Locul de desfășurare al evenimentului de sâmbătă a fost Piața Slavija din Belgrad, scena unei uriașe manifestații antiguvernamentale din martie 2025. Acea manifestație s-a încheiat cu o întrerupere bruscă despre care experții au afirmat ulterior – lucru negat de guvern – că a implicat utilizarea unei arme sonice împotriva demonstranților pașnici.

Căutarea dreptății și a statului de drept de către mișcarea tinerilor a avut un ecou larg în rândul cetățenilor sârbi, care sunt deziluzionați de politicienii consacrați după decenii de criză perpetuă.

Studenții spun acum că intenționează să-l provoace pe Vucic la alegerile care se apropie și de la care speră că vor înlătura guvernul populist de dreapta. Vucic a declarat săptămâna aceasta că scrutinul ar putea avea loc între septembrie și noiembrie anul acesta.

Vucic, oficialii guvernamentali și mass-media pro-guvernamentală i-au etichetat pe critici drept agenți străini care doresc să distrugă țara — o retorică care a intensificat polarizarea politică.

Liderul Serbiei, avertisment la adresa protestarailor săi. Miting pro-Vucic, organizat la un an după tragedia din Novi Sad

Etichete: proteste, serbia, belgrad,

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Fotbalistul de top care și-a ucis iubita și a dat-o de mâncare la câini a fost prins
GALERIE FOTO Fotbalistul de top care și-a ucis iubita și a dat-o de mâncare la câini a fost prins
Citește și...
Stiri externe
Un șofer a intrat cu mașina în protestatari, la Belgrad. Președintele Vucic a grațiat o femeie care a comis un atac similar

Un şofer care a intrat cu maşina în manifestanţii antiguvernamentali din centrul Belgradului, rănind un bărbat de 90 de ani, a fost arestat pentru tentativă de omor, a anunţat joi poliţia, relatează AFP.
Stiri externe
Vucic: Bombardarea Serbiei a marcat sfârșitul ordinii internaționale. „Toate războaiele de azi au început pe 24 martie 1999"

Președintele sârb Aleksandar Vucic a declarat marți seară că atacul NATO asupra Serbiei din urmă cu 27 de ani a fost momentul în care s-a prăbușit dreptul internațional, justiția și adevărul. 
Stiri externe
Serbia înjumătățește accizele la combustibili. Președintele Vucic: „Chiar şi cu preţul pierderii veniturilor statului”

Serbia va reduce accizele la ţiţei cu un nivel cumulat de 60%, pentru a calma piaţa locală şi a compensa efectele conflictului din Orientul Mijlociu, a anunţat vineri preşedintele Aleksandar Vucic, transmite Reuters.

Recomandări
Stiri Economice
Miliarde de euro, în joc. Bolojan, semnal de alarmă despre proiectele PNRR: ”Au fost convocați toți primarii luni dimineață”

Premierul interimar Ilie Bolojan a tras un semnal de alarmă, sâmbătă, anunțând că România se află în plină negociere cu Bruxellesul pentru a nu pierde miliarde de euro din fonduri europene. Astfel, deciziile luate în zilele următoare vor fi decisive.

Știri Actuale
Ploile au lovit în rafale jumătate de țară și au provocat inundații în mai multe județe. În Iași, străzile au fost inundate

Ploile care au lovit în rafale jumătate de țară au provocat inundații în mai multe județe, iar pompierii au intervenit în zeci de situații de urgență.

Stiri externe
Surse Washington Times: SUA și Iranul vor anunța un acord de pace în următoarele 24 de ore, care va pune capăt luptelor

Statele Unite și Iranul ar putea anunța în următoarele ore încheierea unui acord de pace, menit să pună capăt luptelor pe toate fronturile, a declarat pentru The Washington Times o sursă apropiată negocierilor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 23 Mai 2026

30:35

Alt Text!
Superspeed
S10E16

22:42

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 16 - 2026

21:35

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Episodul 8

43:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Absolut îngrozitor! Denis Alibec i-a înjurat pe copiii din academia Chindiei Târgoviște

Sport

Cristi Chivu, epuizat după sezonul cu Inter: „De un an sunt într-un blender. Acum ei au prioritate”