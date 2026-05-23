Ilie Bolojan a declarat, în cadrul Galei Iaşului Liberal, că este încrezător că PNL va rămâne o opţiune principală pentru alegători, el cerându-le colegilor săi să demonstreze seriozitate în administraţie.

„Am încredere că în anii următori acest partid, care respectă comunităţile din România, va fi una din variantele în care mulţi români vor avea încredere, în aşa fel încât să facem ca România să redevină şi să fie în anii următori o ţară modernă. (...) Onorând angajamentele, eliminând risipa, privilegiile, administrând bine comunităţile noastre, să transmitem ideea că acolo unde este un liberal este ordine, este curăţenie, este seriozitate, este dezvoltare”, a afirmat Ilie Bolojan, în faţa a sute de membri PNL din judeţul Iaşi.

El a mai afirmat că actuala conducere a PNL a încercat, prin funcţiile ocupate în Guvern, să evite greşelile trecutului şi să adopte ”o abordare bazată pe realism şi disciplină bugetară”.

”Am încercat să nu mai repetăm vechile greşeli, să nu facem promisiuni care nu pot fi onorate, să le spunem oamenilor adevărul. Am încercat să nu ne batem joc de banul public într-o situaţie dificilă pentru România, să eliminăm risipa, să guvernăm bine. Şi asta trebuie să facem şi în anii următori, în aşa fel încât respectându-ne pe noi, respectându-ne între noi, să sperăm că ne vor respecta oamenii”, a afirmat acesta.

Premierul interimar Ilie Bolojan s-a aflat, sâmbătă, la Iaşi, el având o întâlnire cu primarii din judeţ, după care a participat la a treia ediţie a Galei Iaşului Liberal. În cadrul evenimentului, au fost oferite mai multe premii pentru diverse personalităţi, dar şi instituţii ieşene.