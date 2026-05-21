Actorul, premiat în trecut cu un Oscar, a fost aplaudat minute în șir pentru interpretarea din filmul „The Man I Love”, aflat în cursa pentru trofeul Palme d'Or. Tot miercuri, a revenit în lumina reflectoarelor, pe covorul roșu, unul dintre cele mai discutate staruri de la Hollywood - actorul Kevin Spacey.

Pe acordurile hitului „Thriller”, Rami Malek le-a zâmbit larg fotografilor și a schițat câteva mișcări de dans, înainte de a se alătura echipei filmului „The Man I Love”, una dintre cele mai așteptate premiere de la Cannes.

În sala de proiecție, starul de la Hollywood și-a stăpânit cu greu lacrimile în timpul ovațiilor de final, care au durat 8 minute.

„The Man I Love” este unul dintre cele 22 de filme care concurează pentru marele premiu Palme d'Or, care va fi decernat sâmbătă. Malek joacă rolul unui actor de teatru care se luptă cu SIDA, în timp ce se pregătește pentru ceea ce ar putea fi ultima reprezentație din cariera sa. Acțiunea se petrece la sfârșitul anilor '80, în New York. În 2019, Malek a câștigat Oscarul pentru cel mai bun actor cu rolul lui Freddie Mercury din „Bohemian Rhapsody”, și el în luptă cu SIDA.

Rami Malek, actor: „Prima dată când am citit scenariul mi-am spus: nu pot să fac asta. Sunt prea multe asemănări. Ar putea fi problematic. Exista un anume sentiment de teamă. Dacă am învățat ceva de la Ira Sachs (regizorul), este că el face un cinema unic, diferit de orice altceva, și știam că sunt pe mâini extraordinare”.

Tot miercuri, atenția fotografilor s-a îndreptat și către Kevin Spacey, care a reapărut pe covorul roșu la premiera filmului „La Bataille de Gaulle”, regizat de Antonin Baudry.

Prezența actorului american la Cannes vine după ani de controverse și acuzații de agresiuni sexuale formulate de mai mulți bărbați. Kevin Spacey a fost achitat în 2023 de un tribunal din Londra, iar în martie, anul acesta, a ajuns la un acord civil cu alți trei acuzatori, evitând astfel un nou proces. Actorul, recompensat cu un Oscar pentru rolul din „American Beauty”, și-a susținut constant nevinovăția.