"Pentru transparenţă deplină, public raportul aşa cum l-am primit, integral, fără modificări sau pasaje şterse", a transmis într-un comunicat preşedintele Partidului Democrat, Ken Martin, politicianul care a dispus elaborarea unui astfel de raport după înfrângerea Kamalei Harris în alegerile prezidenţiale.

Prima femeie care a ocupat funcţia de vicepreşedinte al SUA (2021-2025), Kamala Harris, şi-a asumat candidatura prezidenţială democrată în mijlocul campaniei electorale, în locul preşedintelui atunci în funcţie Joe Biden, acum în vârstă de 83 de ani, care s-a retras din cursă după ce declinul său cognitiv devenise evident.

Propulsată candidat chiar de către Biden, fără o competiţie reală în partid, Kamala Harris a pierdut categoric scrutinul în faţa lui Trump, iar de atunci a mai avut doar rareori apariţii publice.

Ken Martin s-a confruntat în ultimele luni cu presiuni tot mai mari, atât în interiorul Partidului Democrat, cât şi dinspre susţinătorii formaţiunii, pentru a publica acest raport aşa-zis "post-mortem".

Raportul "nu răspunde exigenţelor mele şi nu va răspunde nici alor voastre, dar fac acest lucru pentru ca oamenii să poată avea încredere în Partidul Democrat şi în cuvântul nostru", a explicat Ken Martin în comunicatul emis.

În documentul de aproape 200 de pagini secţiunea "concluzii" este goală, având acolo doar o adnotare în roşu, probabil adăugată de partid, care menţionează: "Această secţiune nu a fost furnizată de autorul" raportului.

"Sursele, interviurile sau datele care fundamentează multe din afirmaţiile cuprinse aici nu au fost furnizate Partidului Democrat, care, prin urmare, nu poate verifica în mod independent tezele prezentate", se arată într-o altă notă din document.

Potrivit postului CNN, consultantul democrat Paul Rivera - un prieten al lui Ken Martin - este autorul raportului şi ar fi lucrat la acesta fără să-şi dedice timpul care ar fi fost necesar pentru a realiza un document cuprinzător.

Nici Joe Biden, nici Kamala Harris sau alţi oficiali de rang înalt care au participat la campania democrată nu au fost intervievaţi de Paul Rivera în activitatea de elaborare a raportului, susţine acelaşi post.

Documentul nu menţionează nici chestiunea sprijinului administraţiei Biden pentru Israel în războiul din Fâşia Gaza, considerată unul dintre motivele de nemulţumire - mai ales în rândul electoratului tânăr - faţă de Joe Biden şi Kamala Harris.

Totuşi, raportul schiţează o imagine sumbră a stării Partidului Democrat, formaţiune despre care este menţionat că, în perioada scursă de la victoria lui Barack Obama din 2008, "a oscilat între stagnare şi regres". De asemenea, în text se avertizează asupra "unei incapacităţi sau a lipsei persistente a voinţei de a asculta toţi alegătorii".