Cristiano Ronaldo, apărat de sora sa mai mare, după vizita starului portughez la Casa Albă: „Sunteţi nişte ipocriţi"

23-11-2025 | 09:50
Katia Aveiro, sora mai mare a lui Cristiano Ronaldo, i-a luat apărarea actualului jucător al echipei Al-Nassr, criticat după vizita sa la Casa Albă alături de logodnica sa, Georgina Rodriguez.

Ioana Andreescu

Într-un videoclip publicat pe Instagram, ea a denunţat „ipocriţii” care s-au indignat de această întâlnire: „Se duce la Casa Albă şi, brusc, este o explozie emoţională nucleară! Ipocriţi, sunteţi cu toţii ipocriţi! Brusc, izbucneşte o isterie colectivă, de parcă Cristiano ar fi anunţat sfârşitul lumii! O vizită la Casa Albă devine, în mintea unora, o crimă diplomatică.”

Reacția familiei lui Cristiano Ronaldo

Ea a subliniat parcursul excepţional al fratelui său: „Timp de 20 de ani, el a purtat Portugalia pe umeri. Provenind dintr-un mediu sărac, el a construit un imperiu fără a o lua pe scurtături. Chiar credeţi că va pierde vreun neuron din cauza câtorva persoane indignate?”

Ronaldo însuşi i-a mulţumit lui Donald Trump pentru primirea rezervată în timpul dineului de gală de la Washington, scriind pe Instagram: „Mulţumesc, domnule preşedinte, pentru invitaţie şi pentru primirea călduroasă pe care mi-aţi rezervat-o dumneavoastră şi doamna primă doamnă, precum şi viitoarei mele soţii.”

Trump, la rândul său, l-a salutat pe Ronaldo şi a vorbit despre fiul său, mare fan al portughezului: „Fiul meu este un mare fan al lui Ronaldo... Barron a avut ocazia să-l întâlnească şi cred că acum îl respectă puţin mai mult pe tatăl său – pur şi simplu datorită faptului că v-am prezentat unul altuia.”

Sursa: News.ro

În emisiunea TRĂDĂTORII, de la PRO TV, fiecare mișcare schimbă complet cursul jocului.

