Cristiano Ronaldo, dineu la Casa Albă, alături Elon Musk și de prinţul moştenitor al Arabiei Saudite. Cum a reacționat Trump

19-11-2025 | 10:07
cristiano ronaldo casa alba
Superstarul Cristiano Ronaldo a participat marţi seara la un dineu la Casa Albă, alături de liderul de facto al Arabiei Saudite, relatează BBC.

Alexandru Toader

Înaintea evenimentului, Trump a declarat că este o „onoare” să-l primească pe Ronaldo, care, datorită statutului său de vedetă în liga saudită de fotbal, a devenit imaginea eforturilor de modernizare ale ţării sub conducerea prinţului moştenitor.

Mohammed bin Salman doreşte să reducă dependenţa ţării de veniturile din petrol prin diversificarea în alte domenii, inclusiv sportul şi turismul.

Trump a lăudat în discursul de la dineu relaţiile strânse cu Arabia Saudită, calificând această ţară drept „un aliat important în afara NATO”. Mai devreme în aceeaşi zi, Trump l-a primit pe prinţul moştenitor saudit în Biroul Oval.

Întorcându-se către starul portughez al fotbalului, Trump le-a spus oaspeţilor adunaţi: „Fiul meu este un mare fan al lui Ronaldo”. „Şi Baron (Trump) a avut ocazia să-l cunoască, şi cred că acum îl respectă puţin mai mult pe tatăl său, doar pentru faptul că v-am prezentat”.

La dineu a participat şi miliardarul Elon Musk, care s-a alăturat altor lideri de afaceri influenţi, printre care şi CEO-ul Apple, Tim Cook. Este pentru prima dată când Musk se află la Casa Albă de când a demisionat din funcţia de şef al Departamentului pentru Eficienţă Guvernamentală (Doge) al administraţiei Trump, în aprilie, potrivit News.ro.

Prezenţa lui Cristiano Ronaldo la Casa Albă marchează una dintre primele sale vizite cunoscute în SUA după 2016.

Sursa: News.ro

