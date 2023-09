Duane „Keffe D” Davis, inculpat pentru moartea lui Tupac Shakur, la 27 de ani de la uciderea rapperului

Bărbatul arestat este Duane 'Keffe D' Davis, fost membru al unei bande criminale care a recunoscut de multă vreme că se afla în maşina din care au fost trase focurile de armă provocând moartea rapperului american. Într-o carte publicată în 2019, el a susţinut, însă, că focurile au fost trase din spatele vehiculului în timp ce el se afla în faţă, potrivit Agerpres.

Potrivit noilor elemente ale anchetei, care a cunoscut un impuls brusc în această vară, există o "puternică prezumţie" că Davis este "responsabil pentru uciderea lui Tupac Shakur", a explicat procurorul Marc DiGiacomo.

După aproape 30 de ani de mister, cazul a revenit în prim-plan în iulie, cu o percheziţie a unei case din Las Vegas legată de Duane Davis. Poliţia din această metropolă din Nevada urmează să susţină o conferinţă de presă pentru a oferi mai multe detalii.

O legendă a hip-hop-ului, Tupac ajunsese unul dintre cei mai apreciaţi artişti de pe coasta de vest a SUA înainte de a fi împuşcat în septembrie 1996 în Las Vegas, în circumstanţe care rămân neclare. Avea doar 25 de ani.

Rapperul, ale cărui hituri includ "California", "Changes", "Dear Mama" şi "All Eyez On Me", a vândut 75 de milioane de albume.

Tupac devenise o figură cheie în faimoasa rivalitate dintre scenele rap de pe Coasta de Vest şi cea de Est a Statelor Unite.

Deşi născut la New York, el a întruchipat hip-hop-ul "Coastei de Vest" după ce s-a mutat în California împreună cu familia sa în adolescenţă.

Asasinarea sa a fost urmată, şase luni mai târziu, de cea a rivalului său de pe Coasta de Est, Christopher "The Notorious BIG" Wallace.

Mulţi leagă moartea lor de rivalitatea dintre casele lor de discuri Death Row (cu sediul în Los Angeles) şi Bad Boy Entertainment (New York), dar istorici ai muzicii susţin că această opoziţie a fost amplificată din motive comerciale.

Sursa: Agerpres Etichete: , Dată publicare: 30-09-2023 07:03