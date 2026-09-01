Juriul l-a declarat vinovat pentru o acuzație de omor cu folosirea unei arme letale, în cazul morții celebrului rapper, împușcat într-un atac din mers, în Las Vegas, pe 7 septembrie 1996, potrivit BBC.

Îmbrăcat într-un costum negru, Davis, în vârstă de 63 de ani, a rămas impasibil în sala de judecată din Las Vegas în timp ce verdictul era citit, apoi a anunțat că va face apel. Rudele lui Shakur s-au ținut de mâini, iar unele dintre ele s-au îmbrățișat și au izbucnit în plâns.

Shakur avea 25 de ani când a fost ucis, în perioada de vârf a carierei sale, fiind una dintre cele mai influente voci din muzica rap. A vândut peste 75 de milioane de albume în întreaga lume.

Nu el a fost cel care l-a împușcat pe rapper

Procurorii au susținut în timpul procesului că, deși Davis, fost lider al bandei de stradă South Side Compton Crips, nu a tras focurile de armă care l-au ucis pe Shakur, el a ordonat atacul și a furnizat arma folosită de nepotul său, Orlando Anderson.

Potrivit procurorilor, Davis a pus la cale atacul ca răzbunare, după ce Anderson fusese implicat, cu doar câteva ore înainte, într-o altercație cu Shakur și membrii anturajului rapperului, în Las Vegas.

Timp de 30 de ani, cazul a rămas unul dintre cele mai cunoscute dosare nerezolvate din Statele Unite, alimentând nenumărate teorii și conspirații, însă fără să ducă la vreo condamnare. Până acum.

Shakur a fost ucis într-o perioadă marcată de rivalitatea intensă dintre scenele rap de pe Coasta de Est și Coasta de Vest și de conflictele dintre bandele Bloods și Crips, care aveau la acea vreme legături strânse cu lumea hip-hopului.

Familia rapperului a fost vizibil emoționată în sala de judecată. Sora lui Shakur a îmbrățișat un procuror după pronunțarea verdictului, în timp ce alte rude stăteau în apropiere și plângeau.

În afara tribunalului, fanii fideli ai lui Shakur au plâns și au aclamat verdictul.

Principala probă: propriile declarații ale lui Davis

Una dintre principalele probe din dosar au fost chiar declarațiile lui Davis. Acesta a recunoscut în repetate rânduri, inclusiv în mod public, că se afla în Cadillacul alb din care au fost trase focurile de armă mortale.

În 2008, Davis le-a vorbit autorităților despre rolul său în moartea lui Shakur, în cadrul unui interviu secret cu poliția, desfășurat în legătură cu uciderea unui alt rapper celebru, Notorious B.I.G., pe numele său real Christopher Wallace.

Davis a oferit mai multe detalii despre implicarea sa în memoriile publicate în 2019, intitulate „Compton Street Legend”.

Însă cartea și interviurile acordate de-a lungul timpului presei au dus la anularea unui acord de protecție pe care îl încheiase cu autoritățile și care îl proteja de formularea unor acuzații penale. Ulterior, instanța a decis că declarațiile sale din interviul cu poliția puteau fi folosite ca probe împotriva sa în procesul pentru uciderea lui Shakur.

În pledoaria finală, procurorul Binu Palal le-a cerut juraților să îl creadă pe Davis pe cuvânt și să îl declare vinovat.

De-a lungul anilor, susține procurorul, Davis le-a spus oamenilor „că este responsabil pentru uciderea lui Tupac Shakur”, prin documentare, memoriile sale, podcasturi și interviul acordat poliției.

„El este cel care ia deciziile - în fiecare situație, în fiecare versiune a poveștii, el este liderul South Side Crips”, le-a spus Palal juraților.

„Când cel care ia deciziile stă pe scaunul din dreapta, în timp ce se trag focurile de armă, nu există nicio îndoială că este responsabil.”

Pe tot parcursul procesului, avocații lui Davis au încercat să îi convingă pe jurați că declarațiile clientului lor erau fictive - exagerări și dovezi de bravură menite să îi vândă cărțile și să îi aducă bani.

În pledoaria finală, avocatul Michael Sanft le-a cerut juraților să nu îi dea crezare clientului său, pe care l-a descris drept un mincinos care a inventat povești pentru a-și vinde cărțile.

„Nu există nicio dovadă”, le-a spus acesta juraților.

Totuși, la doar câteva ore după ce juriul a primit cazul pentru deliberare, luni, acesta a pronunțat verdictul de vinovăție.

Reacția lui Davis

Înainte ca sala de judecată să fie evacuată, judecătoarea Curții Districtuale din Clark County, Carli Kierny, a stabilit că sentința lui Davis va fi pronunțată pe 13 octombrie.

În timp ce judecătoarea enumera o serie de pași procedurali care urmează în acest caz, Davis a părut să o întrerupă ridicând mâna.

„Aș vrea să îmi primesc lucrurile”, i-a spus el judecătoarei, referindu-se la unele obiecte personale, inclusiv telefonul.

Apoi a continuat: „Aș vrea să fac apel în acest caz.” Judecătoarea i-a explicat că acest lucru va putea fi făcut după pronunțarea sentinței.