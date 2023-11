Cine a fost Rona Hartner: De la filme și muzică, la scandaluri politice

De origine germană pe linie paternă și română pe linie maternă, Hartner și-a dedicat viața expresiei artistice și a cunoscut atât succesul cât și provocările pe parcursul carierei sale.

Educația și începuturile carierei artistice

În perioada 1979-1991, Rona Hartner a urmat studiile la școala germană din București, iar în 1991 a început să studieze muzica la Școala de Muzică Titu Maiorescu. Un an mai târziu, și-a continuat educația la Academia de Teatru și Film din București, unde a dezvoltat abilitățile care i-au marcat cariera ulterior.

Gadjo Dilo și succesul internațional

Punctul de cotitură în cariera Ronei Hartner a venit în 1995 când regizorul francez Tony Gatlif i-a oferit rolul principal în filmul "Gadjo Dilo - Străinul Nebun", filmat în România. Acest rol i-a adus recunoașterea internațională și premiul Leopardul de Aur pentru interpretare la Festivalul Internațional de Film de la Locarno în 1996.

În 1996, Hartner a continuat să impresioneze în co-producția franco-română "Asfalt Tango", regizată de Nae Caranfil. Aceasta a fost doar începutul legăturii sale cu Franța, țară în care s-a stabilit în 1997. Aici, a jucat în thrillerul "Nekro" al lui Nicolas Masson și s-a întors în România pentru filmul "Dublu extaz" în 1998.

A jucat, în continuare, într-o serie de filme: "Nekro" (r. Nicolas Masson, 1997), "Je suis ne d'une cigogne" (r. Tony Gatlif, 1999), "Cours toujours" (r. Dante Desarthe, 2000), "Sauve moi" (r. Christian Vincent, 2000), "Sexy Harem Ada-Kaleh" (r. Mircea Mureşan, 2001), "Mischka" (r. Jean-François Stevenin, 2002), "Le Divorce" (r. James Ivory, 2003), "Le Temps du Loup" (r. Michael Haneke, 2003), "Maria" (r. Călin Peter Netzer, 2003), "Madame Irma" (r. Didier Bourdon, Yves Fajnberg, 2006), "Poulet aux prunes" (r. Marjane Satrapi şi Vincent Paronnaud, 2011) ş.a.

Controverse și scandaluri care i-au marcat cariera

Anul 1999 a adus cu sine un scandal mediatic notoriu, cunoscut sub numele de "sex-gate de România". Acuzații privind o presupusă relație amoroasă cu președintele Emil Constantinescu au făcut ca Rona Hartner să devină subiectul principal al știrilor.

Rona Hartner s-ar fi stabilit la Paris după scandalul mediatic în care președintele Partidului România Mare, Corneliu Vadim Tudor, o acuza că aceasta a întreținut relații amoroase cu președintele Emil Constantinescu. Povestea amoroasă a fost mediatizată rapid și a ajuns chiar și în presa internațională.

La acel moment în presă a circulat o fotografie în care Rona Hartner și Emil Constantinescu apăreau unul în brațele celuilalt. Mai mult, invitat într-o emisiune moderată de Marius Tucă, Corneliu Vadim Tudor susținea că are jurnalul intim al actriței în care este povestită aventura amoroasă cu președintele Constantinescu.

Rona a mărturisit că ea și președintele au dansat la un eveniment organizat de Universitatea al cărei rector era Emil Constantinescu.

„În timpul acestui dans, eu cântam melodia «Ești loserul meu». Mi-am dat seama că nu avea un mesaj foarte bun și am încercat să fac diverse lucruri, ca să distrag atenția, am început să mă dau pe spate, picioare-n sus, chestii... Și cum eram eu îmbrăcată-dezbrăcată... s-au făcut o tonă de poze care au devenit o mină de aur și pe care le-au vândut toți fotografii, ani de-a rândul, pe la toate ziarele”, a declarat Rona Hartner pentru revista The One, 2010.

După ce s-a mutat la Paris, Rona Hartner s-a îndrăgostit și s-a căsătorit cu actorul argentinian Rocco Sedano cu care are o fată. În anul 2008 cei doi au divorțat.

În anul 2010, Rona Hartner a recunoscut că scandalul a fost o înscenare și că a participat la el la inițiativa secretarului lui Corneliu Vadim Tudor. Acesta i-ar fi cerut actriței să facă campanie politică pentru Partidul România Mare.

„Tocmai avusesem mare succes cu un film în Franța și secretarul lui Corneliu Vadim Tudor mi-a propus să mă facă vedetă în România (...) Iar pe 8 ianuarie 1999, am aflat de la televizor că scrisesem un jurnal intim, în care spuneam că sunt amanta președintelui. Bineînțeles, jurnalul era inventat”, a declarat Rona Hartner pentru revista The One în anul 2010.

Cariera muzicală

Pe lângă cariera sa de actriță, Rona Hartner a lăsat în urmă și o moștenire muzicală. În 2002, a colaborat cu David Lynch la albumul "You're More Than That", evidențiind diversitatea talentelor sale.

În calitate de artistă s-a orientat şi spre alte domenii, fiind deopotrivă, interpretă (jazz, rock, reggae, rock alternativ, blues, inclusiv la instrumente - chitară, saxofon, pian) şi dansatoare.

La 29 august 2015, Rona Hartner & The Zuralia Orchestra şi Provincialii au fost invitaţii speciali în concertul pe care Goran Bregovici şi Wedding and Funeral Orchestra l-au susţinut la Bucureşti.

Unul dintre spectacolele sale recente a fost "Natura", reprezentaţie cu muzică din repertoriul Mariei Tănase, în care artista Rona Hartner a avut alături Taraful Hopa pe scena Grădinii Alhambra din Bucureşti. "Rona Hartner, supranumită de presa franţuzească 'Tornada'', a fost ''o explozie de energie şi talent, contaminând instantaneu cu pofta de viaţă pe oricine'', conform https://teatrulelisabeta.ro/ şi https://gradina-alhambra.ro/. Din repertoriul său au fost ''nelipsite temele tradiţionale ale muzicii româneşti şi muzica lăutărească autentică", potrivit sursei citate anterior.

