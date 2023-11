Rona Hartner a murit. Actrița avea 50 de ani și suferea de o boală grea

Actrița în vârstă de 50 de ani se afla pe patul de moarte, conform ultimului anunț făcut de sora sa, Rinda.

În urmă cu o zi, sora Ronei Hartner a anunțat că actrița „își trăiește ultimele clipe”.

„Bună seara la toată lumea, Sunt Rinda, sora Ronei. Vă scriu să vă cer gânduri bune și rugăciuni pentru sora mea care își trăiește ultimele clipe. Ne scuzați dacă nu răspundem la mesaje, în aceste clipe dificile, vrem să fim cu ea și cu fetița ei. Dumnezeu să-i aline suferința și să o primească la el”, este anunțul trist postat de sora Ronei, cu o zi înainte ca actrița să se stingă.

Cine a fost Rona Hartner

Rona Hartner s-a născut pe 9 martie 1973 în București. Actriță de film, cântăreață și compozitoare, Rona Hartner este de origine germană pe linie paternă și română pe linie maternă.

Din 1979 până în 1991 Rona Hartner a învățat la şcoala germană din București.

În anul 1991 a început studiile la Școala de Muzică Titu Maiorescu, iar începând cu anul 1992 a început să studieze la Academia de Teatru și Film din București.

Patru ani mai târziu, regizorul francez Tony Gatlif i-a acordat rolul principal în filmul Gadjo dilo - Străinul nebun, care s-a filmat în România. Pentru această prestație, Rona a primit Leopardul de aur (Premiul special pentru interpretare) la Festivalul Internațional de Film de la Locarno.

În anul 1996 a evoluat cu succes în co-producția franco-română Asfalt-Tango regizată de Nae Caranfil.

Rona Hartner a plecat în Franța în anul 1997, unde a jucat în thrillerul Nekro regizat de Nicolas Masson. În 1998 a revenit în țară pentru a juca în filmul Dublu extaz al lui Iulian Mihu.

De ce boală suferea Rona Hartner

Rona Hartner suferă de mai mult timp de cancer la plămâni și creier. Actrița a dezvăluit că a fost diagnosticată în iulie 2023, cu cancer la plămâni în stadiul 4 cu metastaze.

„La mine, în momentul de față, este ziua și încercarea. Tocmai vă anunțam că voi veni la Tulcea, la concert, cu Ovidiu Lipan. Azi m-am dus până la Paris, la un doctor specialist care mi-a dat un foarte mare tratament, trebuie să-l fac împreună cu chimioterapia despre care o să aflu peste două zile ce este exact și acest domn doctor mi-a zis că îmi interzice să urc pe scenă”, a spus Rona Hartner pe contul ei de Facebook, în luna iulie.

La momentul respectiv, Rona a anunțat, printre altele, că din cauza metastazelor la creier nu mai are voie să conducă.

„Mă gândesc acum...cu cancerul ăsta, cu problemele astea, mi-a dat peste cap programul, dar sigur fac eu ceva din chestia asta, nu las așa nefructificată, dar aveam și eu niște planuri, aveam și eu niște concerte vara asta, aveam și eu niște proiecte. În primul rând, începând de acum nu mai am voie să conduc din cauza metastazelor pe creier, nu mai am voie să urc pe scenă, nu mai am voie să cobor scările singruă. Am voie să mă plimb în jurul casei vreo 5 kilometri pe zi ca să se oxigeneze corpul și am voie să stau în pat”, a mai spus artista.

Rona Hartner se confrunta de ani buni cu probleme grave de sănătate. În anul 2019, Rona Hartner a fost diagnosticată cu cancer la colon și la ficat. Atunci, artista a reușit să se vindece, însă cancerul a recidivat la alte organe în 2023.

În februarie 2019, artista anunța că i-a fost descoperită o tumoare în zona abdominală care trebuie operată.

Dată publicare: 23-11-2023 13:06