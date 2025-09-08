MasterChef România - sezonul 10 aduce un duel surpriză, un nou personaj cheie, tensiune maximă și reguli rescrise

Stiri Mondene
08-09-2025 | 11:58
MasterChef
Pro TV

Cei mai îndrăgiți chefi din România se pregătesc să deschidă porțile bucătăriei MasterChef 2025.

autor
Știrile PRO TV

Pe 8 septembrie, la PRO TV și pe VOYO, Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu, împreună cu Gina Pistol, revin într-un sezon exploziv, plin de emoții, dueluri impresionante și schimbări care vor rescrie complet regulile jocului.

Pentru prima dată la MasterChef, audițiile aduc o nouă provocare: duelul pentru ultimul șorț al fiecărei ediții. Concurenții care nu primesc un „DA” direct, dar nici un „NU” hotărât, ci un „POATE”, ajung în Camera Încinsă – locul unde emoțiile ating cote maxime și unde un personaj-cheie îi va pregăti pentru confruntarea decisivă.

Ajunși la duel, cei care nu i-au convins pe chefi vor găti același preparat – ales fie de ei, fie de cel care îi aștepta în Camera Încinsă – fără să știe dacă acesta îi va ajuta sau îi va încurca. Cine este ”drăcușorul” acelui loc, vom afla în curând.

Verdictul final al chefilor va veni în urma unei degustări pe nevăzute, iar porțile MasterChef se vor deschide doar pentru cel care câștigă duelul, primește șorțul și merge mai departe în competiție.

Citește și
Cătălin Scărlătescu
Festivalul „Fructelor de Mare”, în Bacău. Chef Cătălin Scărlătescu: ”Ne-am săturat de tot felul de mâncăruri grase”

După audiții și Bootcamp, 24 de pasionați de gătit vor intra în bucătărie și vor lupta pentru marele premiu de 75.000 de euro și titlul de MasterChef România 2025.

Și în acest an, chefii vor avea la dispoziție șorțul de aur, care trimite un concurent direct în bucătăria MasterChef, fără a mai trece prin Bootcamp.

MasterChef România, sezonul 10 – mai intens, mai imprevizibil și mai spectaculos ca niciodată. Diseară, pe 8 septembrie, la PRO TV și pe VOYO.

Sursa: Pro TV

Etichete: voyo, masterchef,

Dată publicare: 08-09-2025 11:58

Articol recomandat de sport.ro
Răzbunare dulce contra Americii: reacția bielorusei Sabalenka
Răzbunare dulce contra Americii: reacția bielorusei Sabalenka
Citește și...
Sezonul 10 MasterChef România începe luni, 8 septembrie
Stiri Mondene
Sezonul 10 MasterChef România începe luni, 8 septembrie

MasterChef România, sezonul 10 – mai intens, mai imprevizibil și mai spectaculos ca niciodată! Din 8 septembrie, cei mai iubiți chefi revin într-un sezon încărcat de emoție, provocări și noutăți spectaculoase.

Festivalul „Fructelor de Mare”, în Bacău. Chef Cătălin Scărlătescu: ”Ne-am săturat de tot felul de mâncăruri grase”
Stiri Diverse
Festivalul „Fructelor de Mare”, în Bacău. Chef Cătălin Scărlătescu: ”Ne-am săturat de tot felul de mâncăruri grase”

Cătălin Scărlătescu, îndrăgitul jurat de la MasterChef, a adus în acest weekend savoarea bucătăriei mediteraneene în Bacău. Mii de pofticioşi au stat la coadă pentru preparatele cunoscutului bucătar.

Rețeta de ouă umplute a lui chef Sorin Bontea. Cum se prepară cele mai delicioase ouă umplute pentru masa Paște
Stiri Diverse
Rețeta de ouă umplute a lui chef Sorin Bontea. Cum se prepară cele mai delicioase ouă umplute pentru masa Paște

Masa de Paște este un prilej de bucurie, iar ouăle umplute sunt unul dintre preparatele care nu pot lipsi. Chef Sorin Bontea, jurat la Masterchef, a împărtășit cu fanii săi trei rețete de ouă umplute, fiecare mai delicioasă decât cealaltă.

 

Georgiana Ene este câștigătoarea MasterChef 2024. Prima reacție după ce a primit trofeul și premiul de 75.000 de euro
Stiri Mondene
Georgiana Ene este câștigătoarea MasterChef 2024. Prima reacție după ce a primit trofeul și premiul de 75.000 de euro

După o competiție intensă și provocări culinare, MasterChef a ajuns la final, iar premiul cel mare a ajuns la Georgiana Ene, o concurentă care a impresionat juriul cu abilitățile sale remarcabile și creativitatea deosebită.  

Recomandări
Profesorii protestează în prima zi de școală. Mii de dascăli din toată țara au pornit în marș spre Cotroceni
Stiri Educatie
Profesorii protestează în prima zi de școală. Mii de dascăli din toată țara au pornit în marș spre Cotroceni

Mii de profesori din întreaga țară protestează luni, în prima zi de școală, în fața Guvernului și la Palatul Cotroceni, împotriva reformelor din Educație. Cadrele didactice sunt nemulțumite de deciziile Executivului și îi cer ministrului demisia.

Nicușor Dan nu participă oficial la deschiderea anului școlar. Șeful statului se va întâlni cu sindicaliștii din Educație
Stiri Politice
Nicușor Dan nu participă oficial la deschiderea anului școlar. Șeful statului se va întâlni cu sindicaliștii din Educație

Nicușor Dan nu va participa la deschiderea noului an școlar în calitate de președinte, ci doar în cea de părinte.

În timp ce Europa este vizată de sabotaje, România nu a descoperit niciunul. Ministrul Apărării: „La noi nu s-a întâmplat!”
Stiri Politice
În timp ce Europa este vizată de sabotaje, România nu a descoperit niciunul. Ministrul Apărării: „La noi nu s-a întâmplat!”

Ministrul Apărării susține că, în contextul securității oferite de NATO, România nu va fi atacată de Rusia. De asemenea, el consideră că țara noastră nu a fost ținta sabotajelor din partea Moscovei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 08 Septembrie 2025

03:13:29

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E17

22:06

Alt Text!
I like IT
Ediția 17 - 2025

22:31

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28