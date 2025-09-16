MasterShare – Like & Taste: Andreea Suciu, Eric Icleanu și Andu Guriță Mică duc în online emoția din culisele MasterChef

MasterShare – Like & Taste este un proiect online în care trei creatori de conținut pătrund în culisele show-ului MasterChef România și surprind cele mai autentice momente.

Eric Icleanu, Andreea Suciu și Andu Guriță Mică vor fi ochii și vocea generației digitale, explorând dintr-un unghi diferit emisiunea: vor sta de vorbă cu concurenții înainte să intre în bucătăria MasterChef, vor documenta emoțiile reale, vor provoca cei trei chefi și vor face challenge-uri inspirate din trendurile actuale, transformând totul într-un festin de content autentic.

Încă din timpul filmărilor, cei trei au luat contact cu atmosfera intensă a noului sezon și au arătat urmăritorilor lor ce se ascunde în spatele show-ului care inspiră o țară întreagă.

„MasterChef a fost primul meu contact cu televiziunea și, sincer, îmi imaginam că este un proiect complex, dar realitatea a depășit orice așteptare. Am descoperit câtă muncă, pasiune și dedicare se află în spatele unei producții de asemenea amploare și am început să apreciez mult mai mult ceea ce înseamnă televiziunea si oamenii din spate. Pentru mine, MasterChef este emisiunea perfectă: avem mâncare, competiție, emoție, iar sezonul acesta aduce și un strop de dramă… ba chiar și matcha”, spune Andreea Suciu.

„Încă din copilărie urmăream emisiunea alături de mama mea și, seară de seară, mă întrebam cum ar fi să fac parte din această competiție. Astăzi pot spune că acest vis s-a împlinit. Întâlnirea cu cei trei Chefi a fost o experiență de neuitat și o ocazie extraordinară de a învăța de la profesioniști în adevăratul sens al cuvântului, mai ales acum, la început de drum în cariera mea în domeniul HoReCa. În același timp, am avut ocazia să împărtășesc experiența mea și cu publicul din online, prin conținutul pe care l-am creat în culisele competiției.

A fost o bucurie să arăt și partea nevăzută a acestei aventuri, să transmit emoțiile și energia platoului dintr-o perspectivă autentică”, a declarat Andu Guriță Mică.

„Sezonul acesta de MasterChef m-a prins în culise, unde am făcut content, ca să arăt oamenilor ce se întâmplă in spatele camerelor. Am vrut ca oamenii să vadă atmosfera reală de pe set și detaliile care, de obicei, nu ajung pe TV. Și trebuie să recunosc că viața de pe platou și lumea televiziunii sunt cu totul altă experiență decât ceea ce am trăit până acum în online. Nivelul de producție și implicarea echipei sunt wow, iar asta explică de ce show-ul arată atât de bine pe sticlă.

Competiția, emoțiile și stresul sunt la fel de intense și în spatele camerelor, nu doar în fața lor, iar eu m-am simțit onorat să pot observa tot acest proces și să fiu martor la parcursul emisiunii din spate. Sper ca materialele pe care le-am pregătit să vă placă cel puțin la fel de mult cât mi-a plăcut mie să le fac”, a adăugat Eric Icleanu.

Nu ratați MasterChef, în fiecare luni și marți, de la 20:30, la PRO TV și pe VOYO. Iar în online, urmăriți culisele nedifuzate și provocările inedite pe conturile de social media ale celor trei creatori de conținut.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













