La sosirea în capitala Franței, cântăreața a părut emoționată și le-a făcut cu mâna admiratorilor, scrie Daily Mail.

Îmbrăcată elegant, într-un trench de culoarea camel și cizme cu toc, Celine Dion a purtat ochelari de soare închiși la culoare, însă nu și-a ascuns zâmbetul în timp ce s-a oprit pentru câteva fotografii.

Celine Dion, pregătită să urce din nou pe scenă

Artista se pregătește să revină în fața publicului la trei ani după ce și-a anulat turneul mondial din cauza sindromului persoanei rigide (SPS), o afecțiune neurologică rară care provoacă rigiditate musculară severă și spasme dureroase.

În ultimii șase ani, Celine Dion a susținut un singur concert. În documentarul „I Am: Celine Dion”, lansat în 2024, artista a vorbit deschis despre impactul pe care boala l-a avut asupra vieții și carierei sale.

Ultima sa apariție publică a avut loc în 2024, când a cântat la un eveniment de modă organizat de Elie Saab în Riad, Arabia Saudită. Ulterior, ea a mai fost văzută în public, însă în calitate de spectator, la concerte susținute de Paul McCartney și Coldplay.

În martie, Celine a anunțat că va reveni pe scenă pentru o serie de zece concerte la Paris, programate să înceapă în această toamnă. Cererea uriașă pentru bilete a determinat-o să prelungească seria cu încă 16 spectacole, programate din septembrie până în mai 2027.

Antrenamente riguroase pentru revenirea în fața publicului

Celine Dion a vorbit în această lună, pentru Harper’s Bazaar, despre pregătirile pentru spectacole, dar și despre nesiguranțele pe care încearcă să le depășească de când a fost diagnosticată.

Cântăreața urmează un program intens de pregătire fizică. Face ședințe de Pilates de câte 90 de minute, de trei ori pe săptămână, și participă la două ședințe de balet pe săptămână alături de o companie locală.

„Este o afecțiune progresivă. Nu-mi place să spun «boală». Cuvântul «boală» te face să reacționezi așa”, a spus artista, strâmbând din nas și adăugând în glumă: „Kevin, ești o asemenea boală.”