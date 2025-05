Suedia, Ucraina şi Olanda, printre ţările care s-au calificat în finala concursului Eurovision 2025

Artistul olandez Claude Kiambe, în vârstă de 21 de ani, s-a calificat cu piesa "C'est La Vie", un amestec de engleză şi franceză care promovează un mesaj de a înfrunta viaţa aşa cum este ea, la fel ca favoriţii momentului, grupul suedez KAJ, cu cântecul "Bara Bada Bastu", despre cultura saunei nordice.

Dintre participanţii la prima semifinală a concursului Eurovision, care a avut loc la Basel, în Elveţia, ţara în care această competiţie muzicală a fost lansată în anul 1956, în oraşul Lugano, au trecut mai departe estonianul Tommy Cash, cu cântecul caraghios "Espresso Macchiato", care face referire la fraze tipice italiene, şi poloneza Justyna Steczkowska, cu single-ul ei dramatic "Gaja".

Duoul islandez de muzică electronică Vaeb, compus din fraţii Matthias Davio Matthiasson şi Halfdan Helgi Matthiasson, s-a calificat cu piesa "Roa", alături de Gabry Ponte din San Marino, cu melodia antrenantă "Tutta L'Italia", şi grupul albanez Shkodra Elektronike, cu piesa folk "Zjerm".

Grupul portughez Napa, cu piesa dansantă "Deslocado", şi norvegianul Kyle Alessandro, cu piesa ritmată "Lighter", au fost anunţaţi, de asemenea, că vor trece în etapa următoare, înainte ca aşteptarea fanilor ucraineni să ia sfârşit, după ce au aflat că reprezentantul ţării lor, grupul Ziferblat, a reuşit să ajungă în finală cu piesa "Bird Of Pray".

Theo Evan din Cipru cu cântecul "Shh" şi Klemen din Slovenia cu single-ul "How Much Time Do We Have Left" se numără printre concurenţii care nu s-au calificat în finala concursului Eurovision 2025.

Marţi seară, elveţianca Zoe Me, rockerul italian Lucio Corsi şi spaniola Melody Gutierrez au urcat pe scenă pentru a-şi prezenta piesele - "Voyage", "Volevo Essere Un Duro", respectiv "Esa Diva" - cu care vor concura direct în finala concursului, programată să se desfăşoare sâmbătă seară.

Franţa, Germania, Regatul Unit, Spania şi Italia sunt calificate automat în finala Eurovision, întrucât aceste ţări sunt cei mai mari contributori financiari ai European Broadcasting Union (EBU), organizatorul concursului.

Înainte ca artiştii calificaţi în finală să fie anunţaţi marţi seară , coprezentatoarele show-ului, Hazel Brugger şi cântăreaţa Sandra Studer, au interpretat un cântec despre marile realizări ale Elveţiei, cum ar fi Teoria Relativităţii, eroul popular William Tell şi concursul Eurovision.

Sandra Studer a declarat că acesta este "cel mai durabil Eurovision de până acum", cu aproximativ 80% din ţinute reciclate.

Fanii britanici vor trebui să aştepte a doua semifinală de joi seară, când trupa britanică Remember Monday va interpreta piesa "What The Hell Just Happened?", calificată de asemenea în mod direct în finală, înainte de a putea să voteze pentru artistul lor favorit din concursul Eurovision.

Anul trecut, la Malmo, reprezentantul Ţărilor de Jos, Joost Klein, a fost eliminat din concurs de European Broadcasting Union din cauza unor presupuse ameninţări verbale la adresa unei angajate din echipa de producţie. Artistul olandez a negat însă acele acuzaţii.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: