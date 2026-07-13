La 59 de ani, pe care i-a împlinit pe 10 iulie, Mihai Dedu a vorbit despre energia care îl motivează în fiecare dimineață și despre profesia pe care ar fi ales-o dacă nu ar fi ajuns în televiziune.

Prezentarea unui jurnal de știri matinal vine la pachet cu un program solicitant și multe ore începute înainte ca majoritatea oamenilor să se trezească. După mai bine de două decenii petrecute în acest ritm, Mihai Dedu spune că sursa energiei sale rămâne aceeași: telespectatorii care îl urmăresc în fiecare dimineață și care îi oferă motivația de a intra zilnic în direct.

„Doza de energie este transmisă de telespectatorii care ne urmăresc dimineață de dimineață! Datorită lor echipa noastră are atâta energie pe care o retransmitem prin micile ecrane”, spune Mihai Dedu.

Mulți telespectatori se întreabă care este secretul energiei pe care o afișează în fiecare dimineață în platou. Răspunsul lui Mihai Dedu este însă unul cât se poate de simplu: „Nu există niciun ritual secret! Este doar plăcerea de a intra în casele românilor și de a le face o zi cât mai plăcută, pe măsura generozității lor de a fi alături de noi”.

Deși este asociat de mulți ani cu televiziunea, Mihai Dedu spune că ar fi putut urma o cu totul altă carieră.

„Cu siguranță aș fi profesat în învățământ, sau antrenor!”, mărturisește el.

Născut pe 10 iulie 1967, Mihai Deduși-a făcut debutul în presă în 1993, la Pro FM, înainte de a face pasul către televiziune. Din 2002, este gazda jurnalului de știri de dimineață de la PRO TV.