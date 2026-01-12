Ședința Comandamentului Energetic, convocată luni de ministrul Energiei. Tema principală, prognoza meteo

12-01-2026 | 08:32
Bogdan Ivan
Inquam Photos / George Calin

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dispus convocarea, luni, la ora 12:00, a Comandamentului Energetic Naţional, având în vedere prognoza meteo pentru următoarele zile.

Sabrina Saghin

Şedinţa Comandamentului Energetic va avea loc la sediul Dispecerului Energetic Naţional. La ora 13:30, ministrul Energiei va susţine declaraţii de presă. 

Sursa: Agerpres

