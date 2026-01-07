Globurile de Aur 2026. Lista completă a nominalizărilor. Cine conduce clasamentul cu nouă selecţii

Cea de-a 83-a ceremonie a Globurilor de Aur, care are loc duminică, va începe la ora 20:00, ora estică, la Beverly Hilton din Beverly Hills, şi va fi transmisă în direct de CBS şi în streaming live pe Paramount+.

Mihaela Ivăncică

La începutul sezonului de premii de la Hollywood vor participa nominalizaţi precum Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Ariana Grande, Cynthia Erivo şi Emma Stone.

Cine va prezenta Globurile de Aur

Comedianta şi actriţa Nikki Glaser va reveni ca prezentatoare pentru al doilea an consecutiv, după un debut bine primit în 2025, când a devenit prima femeie care a prezentat singură gala.

Glaser nu a fost blândă cu publicul de la Hollywood, dar nu a fost nici pe departe la fel de sarcastică ca în performanţa care i-a adus faima, într-un roast al lui Tom Brady. În primul său monolog, ea a numit ceremonia „cea mai importantă noapte a lui Ozempic”.

Când a fost reangajată, Glaser a declarat: „A fost cea mai distractivă experienţă din cariera mea”. „Abia aştept să o fac din nou, iar de data aceasta în faţa echipei din „The White Lotus”, care îmi va recunoaşte în sfârşit talentul şi mă va distribui în sezonul patru în rolul unei instructoare scandinave de Pilates cu un trecut întunecat”, a spus ea.

Transmisia televizată de anul trecut a atras în medie aproximativ 10 milioane de telespectatori, rămânând la acelaşi nivel ca în anul precedent. Numărul telespectatorilor este mult mai mic decât acum zece ani, dar gala Globurilor de Aur rămâne cea mai urmărită după Oscaruri şi Grammy.

Cine este nominalizat la Globurile de Aur în acest an

Favoritul la Oscar, „One Battle After Another”, conduce clasamentul nominalizărilor cu nouă selecţii, inclusiv pentru DiCaprio şi Chase Infiniti la categoria interpretare şi pentru Paul Thomas Anderson la categoria regie.

Globurile împart filmele în două categorii principale: dramă şi musical sau comedie, iar „One Battle” a fost clasificat drept comedie. DiCaprio va concura cu Chalamet pentru „Marty Supreme” şi George Clooney pentru „Jay Kelly”.

Infiniti va concura cu Erivo pentru „Wicked: For Good”, Stone pentru „Bugonia” şi Rose Byrne pentru „If I Had Legs I’d Kick You”.

Filmul danez „Sentimental Value” s-a clasat pe locul al doilea, cu opt nominalizări, inclusiv una pentru actriţa Renate Reinsve. Printre concurentele sale la categoria dramă se numără Jessie Buckley din „Hamnet”, Julia Roberts pentru „After the Hunt” şi Jennifer Lawrence pentru „Die My Love”.

Printre actorii nominalizaţi la categoria dramă se numără Jordan pentru „Sinners” şi Dwayne Johnson pentru „The Smashing Machine”.

Grande, Teyana Taylor, Paul Mescal, Adam Sandler şi Jacob Elordi se numără printre cei nominalizaţi la categoriile actor în rol secundar.

„The White Lotus” conduce clasamentul nominalizărilor TV cu şase selecţii.

Ce sunt Globurile de Aur

Globurile, care se desfăşoară anual la începutul lunii ianuarie, reprezintă prima ceremonie importantă a sezonului premiilor. Nu sunt tocmai un indicator pentru Oscaruri - au o bază de votare complet diferită, formată din jurnalişti şi critici -, dar sunt apreciate ca o petrecere cu şampanie, la care unele dintre cele mai importante vedete din cinema şi televiziune stau împreună la mese, ca într-un club de noapte.

Câştigarea unui Glob poate contribui la crearea unui impuls pentru campania unui film sau a unui actor la Oscar, şi este prima ocazie în care publicul poate auzi un discurs de acceptare care poate fi repetat cu unele variaţii timp de luni de zile, până la decernarea premiilor Oscar, care anul acesta va avea loc în 15 martie.

Cine va primi premiul pentru întreaga carieră

Helen Mirren va fi onorată cu Premiul „Cecil B. DeMille” al Globurilor de Aur pentru întreaga sa carieră pe marele ecran, iar Sarah Jessica Parker va primi Premiul „Carol Burnett” pentru cariera sa în televiziune.

Mirren şi Parker vor participa săptămâna aceasta la o gală separată la Beverly Hilton, a cărei înregistrare va fi difuzată joi la ora 20:00, ora Estului şi a Pacificului, pe CBS şi va fi transmisă şi pe Paramount+ în cadrul evenimentului numit „Golden Eve”.

Mirren, în vârstă de 80 de ani, câştigătoare a unui Oscar pentru interpretarea din 2006 a rolului Elisabeta a II-a în „The Queen”, a câştigat şi trei Globuri de Aur şi este nominalizată pentru al patrulea în acest an pentru rolul său din serialul „MobLand”. Ea a fost numită Dame a Imperiului Britanic în 2003, în semn de recunoaştere a realizărilor sale artistice.

Premiul „DeMille” datează din 1952, când a fost acordat chiar legendarului cineast. Printre alţi laureaţi se numără Walt Disney, Bing Crosby, Judy Garland, Barbra Streisand, Sidney Poitier, Meryl Streep, Oprah Winfrey, Tom Hanks şi Viola Davis.

Parker va primi mult mai noul Premiu „Carol Burnett”, acordat unei persoane care „a adus contribuţii remarcabile în televiziune, pe ecran sau în afara acestuia”. Parker, în vârstă de 60 de ani, care a câştigat şase Globuri de Aur şi două premii Emmy ca vedetă a serialului „Sex and the City”, este onorată pentru munca sa ca actriţă şi producătoare.

Premiul a fost lansat în 2019, când i-a fost acordat lui Burnett. Printre ceilalţi câştigători se numără Norman Lear, Ryan Murphy şi Ellen DeGeneres.

