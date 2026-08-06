Artista de 24 de ani a fost aproape de nerecunoscut pe platourile de filmare ale adaptării cinematografice a romanului celebru al Sylviei Plath, „Clopotul de sticlă” (The Bell Jar), scrie HELLO! Magazine.

Cântăreața a renunțat la stilul vestimentar care a consacrat-o și a adoptat un look inspirat din anii ’50. În locul hainelor largi și al ținutelor supradimensionate, Billie a purtat o rochie bleumarin cu nasturi în față, o jachetă scurtă cu dungi și o pălărie în stil pillbox.

Transformarea spectaculoasă a fost completată de o coafură elegantă, cu părul brunet aranjat în bucle lejere, un ruj roșu intens și cercei rafinați cu perle, care au accentuat aerul vintage al personajului. Artista filmează scene în rolul lui Esther Greenwood, protagonista de 19 ani a romanului.

În imaginile surprinse de pe platourile de filmare, Billie Eilish apare concentrată, alături de figuranți îmbrăcați în costume de epocă, lângă unul dintre celebrele taxiuri galbene din New York, în timp ce echipa de producție filma scenele pentru noul proiect.

Filmul este regizat de Sarah Polley și marchează debutul lui Billie Eilish într-un rol important într-un lungmetraj de ficțiune. Din distribuție face parte și actrița Carey Mulligan, care va interpreta rolul mamei lui Esther.

Un rol care are o semnificație personală pentru Billie Eilish

Romanul „Clopotul de sticlă”, publicat în 1963 sub pseudonimul Victoria Lucas, este considerat una dintre cele mai importante opere ale Sylviei Plath și o poveste semi-autobiografică inspirată din propriile experiențe ale scriitoarei.

Acțiunea urmărește povestea lui Esther Greenwood, o tânără care obține un stagiu prestigios la o revistă din New York, în 1953. Viața ei se schimbă însă dramatic, pe măsură ce se confruntă cu o depresie severă, care duce la o tentativă de suicid și la internarea într-un spital de psihiatrie.

Temele abordate de roman au o legătură puternică cu experiențele despre care Billie Eilish a vorbit public de-a lungul carierei sale. Artista a povestit în repetate rânduri despre lupta cu depresia, anxietatea și problemele legate de imaginea corporală.

Sylvia Plath a primit, la rândul său, în 1953, un stagiu la revista Mademoiselle, înainte de a deveni pacientă la spitalul McLean. Scriitoarea s-a sinucis la vârsta de 30 de ani, iar singurul său roman a devenit ulterior un reper al literaturii moderne.

Deși rolul din „Clopotul de sticlă” este cea mai importantă apariție actoricească a sa de până acum, Billie Eilish nu este la prima experiență pe marele ecran.

La începutul acestui an, artista a apărut în filmul-concert „Hit Me Hard And Soft: The Tour (Live in 3D)”, care documentează turneul său mondial de succes.

Proiectul a fost regizat de James Cameron, iar Billie Eilish a participat la realizarea filmului alături de cineastul premiat cu Oscar, contribuind inclusiv la regie.