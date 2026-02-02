„Vă mulţumesc foarte mult. Nu-mi vine să cred. Toţi ceilalţi din această categorie sunt extraordinari. Vă iubesc atât de mult!”, a spus ea avându-l alături pe fratele ei, Finneas.

„Mă simt atât de onorată de fiecare dată când ajung în această sală. Pe cât de recunoscătoare mă simt, sincer nu simt că trebuie să spun altceva decât că nimeni nu este ilegal pe un pământ furat. Şi, da, este foarte greu să ştiu ce să spun şi ce să fac în acest moment, dar simt o mare speranţă în această sală şi simt că trebuie să continuăm să luptăm, să ne exprimăm şi să protestăm, pentru că vocile noastre contează cu adevărat, oamenii contează, şi F*ck ICE!. Asta este tot ce am de spus. Îmi pare rău. Vă mulţumesc foarte mult”.

Cine a mai purtat insigne împotriva ICE

Pe covorul roşu al premiilor Grammy, Eilish a apărut purtând o insignă cu mesajul „ICE Out” (Afară cu ICE), alăturându-se artiştilor precum Justin Bieber, Kehlani şi Justin Vernon de la Bon Iver.

Eilish nu s-a ferit să-şi exprime opiniile cu privire la ceea ce se întâmplă în politica şi cultura americană, criticând recent în mod direct abordarea administraţiei Trump faţă de drepturile civile şi aplicarea legilor privind imigraţia, în timp ce a acceptat luna trecută Martin Luther King Jr. Beloved Community Award for Environmental Justice.

„Este foarte ciudat să fii sărbătorit pentru eforturile depuse în favoarea justiţiei ecologice într-o perioadă în care acest lucru pare mai puţin realizabil ca niciodată, având în vedere situaţia actuală a ţării noastre şi a lumii”, a declarat Eilish. „Vedem cum vecinii noştri sunt răpiţi, protestatarii paşnici sunt agresaţi şi ucişi, drepturile noastre civile sunt încălcate, resursele pentru combaterea crizei climatice sunt reduse în favoarea combustibililor fosili şi a agriculturii animale care distrug planeta noastră, iar accesul oamenilor la hrană şi îngrijire medicală devine un privilegiu al celor bogaţi, în loc să fie un nou drept fundamental al tuturor americanilor”, a declarat ea.

