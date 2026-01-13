Billie Eilish îi atacă verbal pe agenții ICE din SUA, afirmând că fac parte dintr-un ”grup terorist, finanțat de Guvern”

13-01-2026 | 10:19
Billie Eilish
Getty

Protestele față de moartea lui Renee Nicole Good continuă în SUA, iar printre artiștii celebri care critică administrația lui Donald Trump se numără și Billie Eilish.

Cântăreața și compozitoarea câștigătoare a nouă premii Grammy a publicat mai multe mesaje de protest pe Instagram, după ce un agent ICE a împușcat mortal femeia de 37 de ani în Minneapolis săptămâna trecută.

Printre aceste mesaje de revoltă este inclusiv unul în care Eilish a numit ICE - adică Immigration and Customs Enforcement (Serviciul de Imigrare și Vamă, în traducere) - un grup terorist finanțat și susținut de guvernul federal”. În alt mesaj, ea spune că 32 de persoane ar fi murit în timp ce se aflau în custodia ICE în anul 2025.

Artista a încurajat, de asemenea, cetățenii americani să-și sune reprezentanții din Congres pentru a cere ca departamentul ICE să fie lăsat fără fonduri financiare, iar ofițerul care a tras focul mortal în Minneapolis să fie arestat și acuzat imediat.

Tragedia care a avut loc miercurea trecută a stârnit un val de proteste în întreaga SUA, iar Donald Trump și JD Vance au afirmat că Nicole Good încerca să-i calce cu mașina pe agenți și că ofițerul a acționat în legitimă apărare.

Acum, Departamentul pentru Securitate Internă al SUA i-a răspuns lui Billie Eilish, secretarul adjunct Tricia McLaughlin declarând: „Este clar că Billie Eilish nu a văzut imaginile recent publicate, care confirmă ceea ce DHS a afirmat tot timpul – că această persoană a împiedicat aplicarea legii și a folosit vehiculul său ca armă în încercarea de a ucide sau de a provoca vătămări corporale agenților federali”.

McLaughlin susține că ofițerul, identificat ca fiind Jonathan Ross, „se temea pentru propria viață (și) pentru viețile colegilor săi și a acționat în legitimă apărare”.

„Poporul american poate viziona acest videoclip cu propriii ochi și urechi și poate judeca singur.”, mai spune secretarul adjunct Tricia McLaughlin

McLaughlin a continuat: „ICE nu separă familiile. Părinții sunt întrebați dacă doresc să fie expulzați împreună cu copiii lor, sau ICE va plasa copiii la o persoană de încredere desemnată de părinți. Acest lucru este în concordanță cu politica de imigrare a administrațiilor anterioare. Retorica deșeurilor de la oameni precum Billie Eilish duce la o creștere de 1.300% a agresiunilor și de 3.200% a atacurilor cu vehicule împotriva curajoșilor noștri agenți de aplicare a legii.”

Imaginile video ale incidentului, arată că Good conducea de fapt în sens opus și nu încerca să lovească cu mașina agenții ICE - precizează Euronews.

Mesajele lui Eilish fac parte dintr-o reacție mai amplă a unor artiști precum Dave Matthews, Mark Ruffalo, Neil Young și Duran Duran, care s-au pronunțat împotriva ICE și a politicilor de imigrare ale administrației Trump în urma morții lui Good.

Neil Young a scris într-un editorial pe blogul său: „Ceva trebuie să schimbe această situație. Știm ce trebuie să facem. Să ne ridicăm. Pașnic, cu milioane. Prea mulți oameni nevinovați mor. E rece ca gheața aici, în America.”

În ceea ce-l privește pe Joe Kerry din serialul ”Stranger Things”, el a recurs la rețelele sociale pentru a-l critica pe Donald Trump pentru lipsa sa de compasiune. El a distribuit o fotografie a postării lui Trump pe Truth Social și a scris deasupra: „Zero decență umană. Opriți-l pe acest om”.

Consiliul municipal din Minneapolis a emis o declarație în care o omagia pe Good ca pe un cetățean îndrăgit, iar guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a îndemnat publicul să nu se lase păcălit de ceea ce el a numit „mașina de propagandă”.

Primarul Jacob Frey a declarat într-o conferință de presă: „Acesta a fost un agent care a folosit puterea în mod imprudent, ceea ce a dus la moartea unei persoane, care a fost ucisă”.

„Deja încearcă să prezinte acest incident ca pe o acțiune de autoapărare”, a adăugat Frey. „După ce am văzut eu însumi înregistrarea video, vreau să spun tuturor în mod direct că asta este o porcărie.”

Frey a mers mai departe, cerând agenților federali să părăsească Minneapolis, folosind un limbaj licențios: „Plecați în **** din Minneapolis.”

Noi imagini cu femeia ucisă de agentul ICE în Minneapolis. „Nu sunt supărată pe tine” | VIDEO

Sursa: Euronews

