Billie Eilish, mesaj dur pentru miliardari la o gală din New York: „Dă-ți banii celor care au nevoie”. VIDEO
Cântăreața americană Billie Eilish le-a cerut miliardarilor „să-și dea banii”, în cadrul galei Wall Street Journal’s Innovator Awards, desfășurată miercuri la New York.
„Dacă ești miliardar, de ce ești miliardar?”, a întrebat artista în timpul discursului său de acceptare, într-o sală în care se aflau și miliardarii Mark Zuckerberg și George Lucas, potrivit BBC.
„Dacă ai bani, ar fi grozav să-i folosești pentru lucruri bune, poate să-i dai unor oameni care au nevoie de ei”, a spus Eilish.
Cântăreața a dezvăluit că va dona 11,5 milioane de dolari din încasările turneului ei „Hit Me Hard and Soft” către diverse organizații și fundații caritabile.
Sursa: BBC
Dată publicare:
31-10-2025 09:10