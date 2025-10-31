Billie Eilish, mesaj dur pentru miliardari la o gală din New York: „Dă-ți banii celor care au nevoie”. VIDEO

„Dacă ești miliardar, de ce ești miliardar?”, a întrebat artista în timpul discursului său de acceptare, într-o sală în care se aflau și miliardarii Mark Zuckerberg și George Lucas, potrivit BBC.

„Dacă ai bani, ar fi grozav să-i folosești pentru lucruri bune, poate să-i dai unor oameni care au nevoie de ei”, a spus Eilish.

Cântăreața a dezvăluit că va dona 11,5 milioane de dolari din încasările turneului ei „Hit Me Hard and Soft” către diverse organizații și fundații caritabile.

