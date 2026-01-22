Apariție publică neașteptată. Katy Perry și Justin Trudeau, împreună la Forumul de la Davos

„Cei 80 de ani de stabilitate și prosperitate de după Al Doilea Război Mondial s-au încheiat. Ne aflăm într-o perioadă de tranziție, în care construim o nouă ordine mondială”, a declarat Trudeau, potrivit CBC.

În discursul său, Trudeau a avertizat că marile puteri recurg tot mai des la „puterea dură” – forță militară și dominație economică – pentru a-și impune interesele. El a subliniat că investițiile în oameni, diplomație și comerț rămân esențiale pentru prosperitate și stabilitate.

Fostul premier a amintit provocările recente, precum pandemia de COVID-19, războiul din Ucraina, conflictul din Gaza și ascensiunea populismului, avertizând asupra regresului valorilor democratice la nivel global.

