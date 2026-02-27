În schimb, peste 40% dintre manageri din comerț și construcții previn scumpiri arată datele INS, preluate de news.ro.





Volumul producției ar urma să crească moderat (sold conjunctural +5,7%), însă numărul salariaților se estimează în scădere moderată (-7,5%). Prețurile produselor industriale sunt așteptate să urce semnificativ (+23,3%).

Construcții: optimism prudent, presiuni pe costuri

Sectorul construcțiilor anticipează creștere moderată a producției (+5,9%) și stabilitate relativă a forței de muncă (-4,5%). Cu toate acestea, 41,2% dintre manageri consideră că prețurile lucrărilor vor crește (sold conjunctural +37,8%).

Comerț și servicii: stabilitate, dar inflație

În comerțul cu amănuntul, cifra de afaceri rămâne stabilă (+4,3%), cu ușoară creștere a numărului de salariați (+5,6%). Totuși, 46,3% dintre respondenți estimează majorări de prețuri (sold +45,1%). În servicii, cererea și angajații rămân stabili (-2,3%, respectiv -2,5%), dar prețurile sunt așteptate să crească (+19,3%).

Soldul conjunctural reflectă percepția managerilor asupra tendințelor, nu ritmul efectiv al indicatorilor statistici, conform INS.