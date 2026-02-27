În mesajul de alertă extremă, tulcenii sunt informaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, iar autorităţile le recomandă să-şi păstreze calmul şi să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecţie civilă.

"În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori. Durata estimată a alertei: 90 de minute", se specifică în mesajul RO-ALERT.

După ce miercuri seara, în jurul orei 18:15, tulcenii din zona de graniţă cu Ucraina au primit un mesaj RO-ALERT de informare cu privire la riscul căderii unor obiecte din spaţiul aerian, joi, autorităţile au transmis alte două mesaje. În ambele zile, Ministerul Apărării Naţionale a confirmat faptul că drone ruseşti au încălcat spaţiul aerian al României.