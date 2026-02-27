Sunt gratuite și par doar distracție, dar în spate funcționează un mecanism bine pus la punct.
Mai multe detalii, în clipul video de mai sus.
Jocurile preferate de milioane de copii din toată lumea sunt adevărate fabrici de bani.
Părinții care folosesc instrumentele de supraveghere parentală ale Instagram vor primi în curând alerte dacă adolescentul lor caută în mod repetat termeni legați de sinucidere sau automutilare pe platformă, scrie BBC.
Avem noi telefoane de la Samsung, de la Honor, dar și câteva surprize. Samsung S26 Ultra, vedeta lansării de miercuri de la Samsung, un telefon similar față de cel de anul trecut.
Așa știi că a mai trecut un an: vine un nou Galaxy S. Am avut ocazia să le butonez aproximativ o oră și, de data aceasta, avem trei modele nou-nouțe: S26, S26+ și S26 Ultra.
La dosarul care a stat la baza deciziei CCR referitoare la pensiile magistraților a fost atașată și o opinie concurentă, semnată de trei judecători care au votat pentru constituționalitate.
Execuţia bugetului general consolidat pe luna ianuarie 2026 s-a încheiat cu un excedent de 850 de milioane de lei, respectiv 0,04% din PIB, faţă de deficitul de 11,01 miliarde de lei, respectiv 0,58% din PIB aferent lunii ianuarie 2025.
Pe teritoriul României au ajuns din nou drone, în județul Tulcea, după atacurile rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. În mai puțin de 48 de ore au fost emise șase mesaje RO-Alert pentru locuitorii din zonă.