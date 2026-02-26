Fondatoarea Rhode a purtat o ținută neagră din dantelă, cu inspirație boudoir – un stil care îmbină senzualitatea cu eleganța și transformă lenjeria purtată ca ținută exterioară („underwear as outerwear”). Este un trend de modă adoptat de tot mai multe celebrități, relatează wwd.com.

Ținuta a inclus elemente specifice stilului dark glamour, care combină accente gotice contemporane cu detalii victoriene.

Rochia avea un corset mulat cu material transparent din dantelă și un model floral presărat peste întreaga suprafață. Mânecile și manșetele evazate aminteau de detaliile victoriene.

Bretelele cu volane evocau feminitatea, iar aspectul general al ținutei combina estetica filmului „Wuthering Heights” cu un look pregătit pentru covorul roșu.

Părul ei era lejer, cu o despărțitură pe mijloc și valuri naturale, iar machiajul includea accente precum sprâncene bine definite și un ruj roz pal pentru un contrast de culoare.

Hailey Bieber, sosită la Sydney a mizat pe minimalism în alegerea accesoriilor, lăsând rochia să fie punctul central al ținutei.

Modelul colaborează frecvent cu stilista Dani Michelle, care îi numără printre clienți pe Kendall Jenner și pe Daisy Edgar-Jones, vedeta din „Normal People”.