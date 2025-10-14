Amal și George Clooney au făcut senzație pe covorul roșu la Londra. Cuplul a atras toate privirile. GALERIE FOTO

Amal Clooney a furat toate privirile la premiera londoneză a filmului „Jay Kelly”, sosind alături de soțul ei, George Clooney, într-o rochie roz strălucitoare.

Căsătoriți de 11 ani și părinți ai gemenilor Ella și Alexander, cei doi au făcut senzație pe covorul roșu de la Royal Festival Hall, scrie Daily Mail.

George îl interpretează pe starul de cinema Jay Kelly în noul film Netflix, având-o alături pe Adam Sandler în rolul managerului său devotat, Ron.

Eleganță și stil pe covorul roșu

La 64 de ani, actorul a arătat impecabil într-un tuxedo bleumarin, iar Amal, avocată pentru drepturile omului în vârstă de 47 de ani, a impresionat într-o rochie metalică fără bretele, cu mâneci din pene spectaculoase.

Cuplul a fost imaginea puterii și eleganței hollywoodiene, atrăgând toate privirile la sosire.

Printre invitați s-au numărat și actrițele laureate cu Oscar Laura Dern, Jim Broadbent, precum și Riley Keough, Isla Fisher, Billy Crudup și regizoarea Greta Gerwig.

Adam Sandler, însoțit de soția sa Jackie, a optat pentru un look elegant, abandonând stilul său excentric.

Amal Clooney: o carieră juridică remarcabilă

Pe lângă sprijinul acordat soțului, Amal este recunoscută pentru cariera sa de prestigiu în drept, reprezentând clienți celebri precum fostul președinte maldivian Mohamed Nasheed și fondatorul WikiLeaks, Julian Assange.

Născută în Beirut și mutată în Regatul Unit la doi ani pentru a scăpa de războiul din Liban, Amal este profesor adjunct la Facultatea de Drept Columbia și profesor vizitator la Școala de Guvernare Blavatnik de la Universitatea Oxford.

„Jay Kelly” o arată pe George într-un rol ce îl portretizează pe un star care „joacă mereu rolul său”.

Trailerul filmului îl surprinde pe actor reflectând asupra alegerilor sale de viață, în ciuda admirației fanilor și a echipei.

În timpul unui festival italian dedicat în onoarea sa, el este aclamat drept „eroul cinematografiei”, dar este confruntat cu întrebarea dificilă despre cum joacă mereu același rol.

