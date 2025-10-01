Amal și George Clooney, apariție spectaculoasă la Festivalul de Film de la New York. Cei doi au atras toate privirile. FOTO

George și Amal Clooney au fost în centrul atenției la premiera filmului Jay Kelly, organizată în cadrul celei de-a 63-a ediții a Festivalului de Film de la New York. Cei doi au atras toate privirile cu apariția lor elegantă.

Amal Clooney, în vârstă de 47 de ani, a purtat o rochie mini, fără bretele, din catifea roșu-crimson, cu un corset sculptat și o fustă decorată cu flori 3D voluminoase în tonuri de roșu și galben. Ținuta a fost completată de pantofi aurii cu vârf ascuțit, o poșetă din catifea asortată, cercei lungi aurii și un machiaj discret. Coafura aleasă – bucle lejere – a accentuat nota de rafinament a look-ului, scrie Hello Magazine.

La brațul ei, George Clooney, în vârstă de 64 de ani, a optat pentru un costum bleumarin și o cămașă deschisă la gât, într-o nuanță de albastru deschis.

Amal și George Clooney Amal și George Clooney Amal și George Clooney Amal și George Clooney Amal și George Clooney Amal și George Clooney Amal și George Clooney Amal și George Clooney Amal și George Clooney Amal și George Clooney Amal și George Clooney Amal și George Clooney Amal și George Clooney Amal și George Clooney Amal și George Clooney Amal și George Clooney Amal și George Clooney Amal și George Clooney Amal și George Clooney Amal și George Clooney Amal și George Clooney Amal și George Clooney Amal și George Clooney Amal și George Clooney Amal și George Clooney Amal și George Clooney Amal și George Clooney Amal și George Clooney Amal și George Clooney Amal și George Clooney

Pe covorul roșu, cei doi au fost surprinși în ipostaze tandre, ținându-se de mână și îmbrățișându-se, afișând farmecul relaxat și apropierea care i-au consacrat drept unul dintre cele mai admirate cupluri de la Hollywood.

Eveniment privat în Lake Como

Apariția publică vine la scurt timp după ce cuplul a organizat un eveniment privat la vila lor din Lake Como, Italia. Evenimentul a avut loc în contextul pregătirilor pentru gala anuală a premiilor Albies, programată pentru 26 septembrie. Recepția a fost organizată într-un cadru elegant, cu mese decorative spectaculoase și șezlonguri amplasate astfel încât invitații să se bucure de peisajul lacului.

Cuplul, care are gemeni – Ella și Alexander – îmbină viața de familie cu angajamentele profesionale și activitatea umanitară, continuând să inspire prin eleganță, implicare socială și unitate.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













