Amal și George Clooney, apariție spectaculoasă la Festivalul de Film de la New York. Cei doi au atras toate privirile. FOTO

Stiri Mondene
01-10-2025 | 12:04
Amal și George Clooney
Getty

George și Amal Clooney au fost în centrul atenției la premiera filmului Jay Kelly, organizată în cadrul celei de-a 63-a ediții a Festivalului de Film de la New York. Cei doi au atras toate privirile cu apariția lor elegantă.

autor
Mihaela Ivăncică

Amal Clooney, în vârstă de 47 de ani, a purtat o rochie mini, fără bretele, din catifea roșu-crimson, cu un corset sculptat și o fustă decorată cu flori 3D voluminoase în tonuri de roșu și galben. Ținuta a fost completată de pantofi aurii cu vârf ascuțit, o poșetă din catifea asortată, cercei lungi aurii și un machiaj discret. Coafura aleasă – bucle lejere – a accentuat nota de rafinament a look-ului, scrie Hello Magazine.

La brațul ei, George Clooney, în vârstă de 64 de ani, a optat pentru un costum bleumarin și o cămașă deschisă la gât, într-o nuanță de albastru deschis.

Pe covorul roșu, cei doi au fost surprinși în ipostaze tandre, ținându-se de mână și îmbrățișându-se, afișând farmecul relaxat și apropierea care i-au consacrat drept unul dintre cele mai admirate cupluri de la Hollywood.

Eveniment privat în Lake Como

Apariția publică vine la scurt timp după ce cuplul a organizat un eveniment privat la vila lor din Lake Como, Italia. Evenimentul a avut loc în contextul pregătirilor pentru gala anuală a premiilor Albies, programată pentru 26 septembrie. Recepția a fost organizată într-un cadru elegant, cu mese decorative spectaculoase și șezlonguri amplasate astfel încât invitații să se bucure de peisajul lacului.

Cuplul, care are gemeni – Ella și Alexander – îmbină viața de familie cu angajamentele profesionale și activitatea umanitară, continuând să inspire prin eleganță, implicare socială și unitate.

Sursa: hellomagazine.com

Etichete: new york, george clooney,

Dată publicare: 01-10-2025 12:04

