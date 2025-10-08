Motivul pentru care George Clooney s-a mutat cu familia la o fermă din Franța

08-10-2025 | 17:49
Amal și George Clooney
George Clooney a declarat că decizia sa de a se stabili în Franța a fost motivată de dorința de a le oferi copiilor săi un start mai bun în viață decât dacă ar fi rămas în Statele Unite.

Ioana Andreescu

Actorul în vârstă de 64 de ani, care are gemeni de 8 ani, Ella și Alexander, împreună cu soția sa, avocata pentru drepturile omului Amal Clooney, a acordat un interviu amplu revistei americane Esquire în timp ce se afla la vila sa italiană de pe Lacul Como.

„Locuim într-o fermă în Franța”, a spus el. „O bună parte din copilăria mea s-a petrecut într-o fermă și, când eram mic, uram ideea asta. Dar acum, pentru [gemeni], este ca și cum... nu stau pe iPad-uri, știi? Ei iau cina cu adulții și trebuie să-și strângă farfuriile. Au o viață mult mai bună. Eram îngrijorat să-mi cresc copiii în Los Angeles, în cultura Hollywoodului. Simțeam că nu vor avea niciodată șansa să trăiască o viață normală. În Franța, nu le pasă deloc de faimă. Nu vreau să se plimbe îngrijorați de paparazzi. Nu vreau să fie comparați cu copiii faimoși ai altcuiva.”

Tatăl lui Clooney, Nick, acum în vârstă de 91 de ani, a fost prezentator la o televiziune locală din Cincinnati, iar actorul a spus că diferența de vârstă dintre el și propriii copii înseamnă că va fi mai greu să se facă comparații similare.

„Singurul lucru pentru care mă simt norocos este că sunt atât de mult mai în vârstă încât ideea ca fiul meu să fie comparat cu mine este destul de improbabilă, pentru că până când el va fi realizat ceva, eu voi mesteca pâine cu dinții.”

El a vorbit și despre dorința sa de a se asigura că copiii săi sunt independenți, încurajându-i să ajute la treburile gospodărești și arătându-le abilitățile sale de meseriaș, reparând, printre altele, o curea de ventilator (folosind o pereche de ciorapi ai soției sale), o mașină de cafea și acoperitoarea automată pentru piscină. „Pentru mine este important ca ei să poată supraviețui”, a spus el.

Amal Clooney, implicată în cazuri internaționale sensibile

În aprilie 2025, Amal Clooney s-a numărat printre mai mulți consilieri juridici superiori ai Curții Penale Internaționale care au fost avertizați de Ministerul Afacerilor Externe că ar putea fi supuși sancțiunilor din partea administrației Trump, inclusiv interdicția de a intra în SUA.

Anul trecut, Amal Clooney a făcut parte dintr-un comitet care a recomandat procurorului-șef al CPI, Karim Khan, să emită un mandat de arestare pe numele prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu și al fostului ministru israelian al Apărării, Yoav Gallant. Mandatul a fost emis în mod corespunzător în noiembrie 2024, invocând acuzația că cei doi ar fi comis crime de război în Gaza, inclusiv utilizarea foametei ca metodă de război, în timpul conflictului dintre Israel și Hamas.

În februarie, Trump a emis un ordin executiv prin care impunea sancțiuni împotriva CPI și îl numea pe Khan în anexa acestuia, promițând să „impună consecințe tangibile și semnificative celor responsabili pentru încălcările CPI, dintre care unele pot include blocarea proprietăților și a activelor, precum și suspendarea intrării în Statele Unite a oficialilor, angajaților și agenților CPI, precum și a membrilor familiei lor imediate”.

Clooney nu a comentat activitatea soției sale, deși, în primăvară, într-un interviu acordat lui Anderson Cooper, a respins îngrijorările legate de persecuția din partea lui Trump, spunând: „Soția mea a petrecut doi ani într-un buncăr judecând Hezbollah. Ea este singura persoană care a judecat ISIS. Ea este cea mai curajoasă persoană pe care am cunoscut-o vreodată. Avem alte probleme în afară de îngrijorarea că administrația americană spune lucruri neplăcute despre noi.”

Carieră, reflecții și vulnerabilități

Clooney promova atunci piesa sa de pe Broadway, o adaptare teatrală a filmului din 2005 „Good Night, and Good Luck”, care, după cum a declarat pentru Esquire, era considerabil mai stresantă din cauza vârstei sale.

El promovează în prezent filmul lui Noah Baumbach, „Jay Kelly”, în care joacă rolul unui star de cinema asemănător lui, care își reevaluează viața înainte de a primi un premiu pentru întreaga carieră. Clooney a declarat că realizarea filmului l-a determinat să privească înapoi la momentele bune și rele din propria carieră și la impactul pe care aceasta l-a avut asupra sănătății și familiei sale.

Actorul a recunoscut pentru Esquire că, deși nu a fost niciodată dependent de alcool, a avut „perioade în care mă îmbătam destul de tare în fiecare seară” și a consumat cocaină la începutul anilor 1980.

„La vremea aceea, îmi spuneam: «Nu, asta nu e ca heroina. Nu creează dependență». Dar apoi mi-am dat seama: «De fapt, e al naibii de rău». În plus, era amestecată cu manitol. Laxativul pentru copii. Toată lumea trăgea o linie și apoi se ducea la toaletă.”

Sursa: News.ro

Dată publicare: 08-10-2025 17:49

