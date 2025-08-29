Amal și George Clooney au atras toate privirile la Veneția, la premiera filmului „Jay Kelly”. Cum au apărut pe covorul roșu

George Clooney, cu ceva probleme de sănătate, a apărut pe covorul roșu de la Veneția, la premiera filmului său „Jay Kelly”, pe care criticii l-au lăudat drept „o capodoperă a crizei vârstei mijlocii”.

Soția sa, Amal, mai că l-a eclipsat cu o apariție răvășitoare, chiar dacă ploaia i-a udat rochia. Și actrița Emma Stone a uimit publicul prin apariția elegantă și rolul intens din noul film „Bugonia”.

George Clooney a lipsit de la conferința de presă a filmului, organizată cu câteva ore mai devreme. L-a chinuit o infecție a sinusurilor, dar, pe seară, le-a transmis fotografilor, care își făceau griji pentru el, că este bine.

Amal Clooney, în centrul atenției

Și soția lui, Amal Clooney, a făcut senzație. Avocata specializată în drepturile omului a impresionat într-o rochie mini, fucsia, fără bretele, cu o trenă superbă - care, însă, era la fel de udă precum covorul roșu, după o ploaie strășnică pornită chiar înaintea premierei filmului.

„Jay Kelly” este o dramă cu momente comice, unde Clooney interpretează un actor celebru care trece printr-o criză existențială. Împreună cu managerul său, interpretat de Adam Sandler, protagonistul cutreieră Europa, rememorând sacrificii, succese, greșeli și relații importante din viață, totul într-o notă melancolică, dar și autoironică.

Noah Baumbach, scenarist și regizor: „Personajul fuge de el însuși în cea mai mare parte a filmului și se eschivează, încercând să se ascundă. Iar ceea ce îi ceream, de fapt, lui George era să se dezvăluie din ce în ce mai mult pe sine. Și reușește atât de frumos să facă asta.”

Există o replică în film în care un personaj îi spune: „Ești visul american, ultimul dintre marii actori de cinema”. Este un comentariu - observă criticii de film - care i s-ar putea aplica lui Clooney și în viața reală. Reprezintă doar una dintre numeroasele paralele dintre actorul american și Jay Kelly, starul de film ajuns la vârsta a treia, pe care îl interpretează.

Emma Stone strălucește la premiera filmului „Bugonia”

La premiera filmului „Bugonia”, Emma Stone a atras privirile într-o rochie argintie.

Filmul „Bugonia” reprezintă a patra colaborare a Emmei Stone cu regizorul Yorgos Lanthimos. Este un thriller cu accente de comedie neagră și elemente de satiră socială.

Povestea urmărește doi tineri obsedați de teorii ale conspirației, care răpesc un director general de corporație, personaj interpretat de Emma Stone. Credința lor este că femeia de afaceri ar fi o extraterestră ce amenință să distrugă planeta.

