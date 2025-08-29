Amal și George Clooney au atras toate privirile la Veneția, la premiera filmului „Jay Kelly”. Cum au apărut pe covorul roșu

Stiri Mondene
29-08-2025 | 19:45
George Clooney, cu ceva probleme de sănătate, a apărut pe covorul roșu de la Veneția, la premiera filmului său „Jay Kelly”, pe care criticii l-au lăudat drept „o capodoperă a crizei vârstei mijlocii”.

Soția sa, Amal, mai că l-a eclipsat cu o apariție răvășitoare, chiar dacă ploaia i-a udat rochia. Și actrița Emma Stone a uimit publicul prin apariția elegantă și rolul intens din noul film „Bugonia”.

George Clooney a lipsit de la conferința de presă a filmului, organizată cu câteva ore mai devreme. L-a chinuit o infecție a sinusurilor, dar, pe seară, le-a transmis fotografilor, care își făceau griji pentru el, că este bine.

Amal Clooney, în centrul atenției

Și soția lui, Amal Clooney, a făcut senzație. Avocata specializată în drepturile omului a impresionat într-o rochie mini, fucsia, fără bretele, cu o trenă superbă - care, însă, era la fel de udă precum covorul roșu, după o ploaie strășnică pornită chiar înaintea premierei filmului.

