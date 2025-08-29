Emma Stone și George Clooney au cucerit Veneția. A doua seară a Festivalului de Film, marcată de momente speciale

A doua seară a Festivalului de Film de la Veneția a fost marcată de momente spectaculoase pe covorul roșu, dar și de două premiere cinematografice mult așteptate.

Emma Stone a uimit publicul prin apariția elegantă și prin rolul intens din noul film „Bugonia”, iar George Clooney a cucerit audiența cu prezența sa la premiera dramei „Jay Kelly”, în ciuda problemelor de sănătate.

La premiera filmului „Bugonia”, Emma Stone a strălucit pe covorul roșu, într-o rochie argintie semnată Louis Vuitton și pantofi Roger Vivier. Fanii s-au bucurat din plin de aceste momente. Au aplaudat și au scandat numele actriței.

Filmul „Bugonia” reprezintă a patra colaborare a Emmei Stone cu regizorul Yorgos Lanthimos. E un thriller cu accente de comedie neagră și elemente de satiră socială.

Povestea urmărește doi tineri obsedați de teorii ale conspirației, care răpesc un CEO de corporație, interpretat de Emma Stone. Credința lor e că femeia de afaceri ar fi o extraterestră ce amenință să distrugă planeta.

Printre momentele remarcate de spectatori a fost cel în care personajul principal e tuns la zero în captivitate. Actrița a glumit pe seama experienței.

Emma Stone: „(Rasul în cap) e cel mai ușor lucru. Pur și simplu iei lama și e mult mai simplu decât orice altă coafură.”

George Clooney a impresionat la premiera „Jay Kelly”

O altă premieră așteptată a fost cea a filmului „Jay Kelly”, cu George Clooney în rolul principal.

Deși sănătatea i-a dat bătăi de cap în ultimele zile, George Clooney și-a făcut apariția pe covorul roșu alături de soția lui, Amal Clooney. Actorul a fost prezent, în ciuda unei infecții sinusale, care l-a făcut să rateze conferința de presă și alte evenimente oficiale. A fost reprezentat cu succes de colegii de film.

Personajul fuge de el însuși în mare parte din film și se eschivează, încercând să se ascundă, iar ceea ce îi ceream, de fapt, lui George era să dezvăluie din ce în ce mai mult din sine pe măsură ce face asta. Și reușește să facă asta atât de frumos.

„Jay Kelly” este o dramă cu momente comice, unde Clooney joacă rolul unui actor celebru care trece printr-o criză existențială. Împreună cu managerul său, interpretat de Adam Sandler, personajul cutreieră Europa, rememorând sacrificii, succese, greșeli și relații importante din viață, totul într-o notă melancolică, dar și autoironică.

Filmul a fost pe gustul spectatorilor, care au apreciat stilul relaxat și umorul inteligent al poveștii, scrise special pentru Clooney, dar și modul natural în care au fost aranjate scenele, tocmai ca să pună în valoare naturalețea actorilor.

