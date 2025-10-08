Amal Clooney, schimbare surprinzătoare de look. Cum arată soția lui George Clooney după ce s-a tuns. FOTO

Avocata specializată în drepturile omului, în vârstă de 47 de ani, a apelat la celebrul hairstylist Dimitris Giannetos pentru această transformare.

„I-am tăiat între 15 și 20 de centimetri din păr”, a declarat stilistul pentru Vogue, precizând că „Amal nu a mai avut niciodată o tunsoare ca aceasta”. El a numit noul look elegant un „power cut” – o tunsoare care emană încredere și rafinament, potrivit Hello Magazine.

Părul des și lucios al lui Amal, una dintre trăsăturile sale emblematice, a fost scurtat câțiva centimetri oferindu-i un aer proaspăt și sofisticat, potrivit pentru sezonul rece. Dimitris a împărtășit rezultatul pe Instagram, unde Amal apare într-o rochie neagră, etalându-și coafura înainte de a participa la o conferință.

Transformarea nu s-a oprit doar la tuns. Stilistul i-a reîmprospătat și culoarea, alegând o nuanță elegantă cu reflexe aurii.

