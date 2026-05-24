Actrița Lia Bugnar, după ce Mungiu a câștigat la Cannes: ”Noi suntem severi, dacă pe fraierii ăia-i păcălește, pe noi nu”

”A luat Cristian Mungiu din nou Palme D'Or. Partea amuzantă e că la noi deja filmul a fost desființat de criticii de film, ca mai toate filmele lui. Noi suntem foarte severi, dacă pe fraierii ăia-i păcălește, pe noi nu. Ador acest regizor care-și vede de treaba lui, nu se amestecă în meschinăriile si bisericuțele de aici, ba chiar le respinge fără drept de apel. Un om de-o bună creștere si delicatețe ieșite din comun. Și tobă de cultură. Uneori lucrurile se mai așează și în ordinea firească și asta îmi dă speranță. Toată admirația pentru acest artist care merge cu încăpățânare pe drumul lui, exact ca ursul, în timp ce latră câinii”, a transmis actrița pe Faacebook.

„Fjord”, cu Sebastian Stan în rol principal, a câștigat Palme d'Or, cel mai prestigios premiu din industrie. De pe străzile României filmate în „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, până la fiordurile reci ale Norvegiei, Cristian Mungiu continuă să spună povești care zguduie lumea.

A devenit, astfel, al zecelea regizor din istorie care primește două trofee Palme d'Or.

„Fjord” - cel de-al șaptelea lungmetraj al lui Cristian Mungiu - spune povestea unor părinți interpretați de actorii Sebastian Stan și Renate Reinsve, prinși într-o luptă dramatică cu Serviciile Norvegiene pentru Protecția Copilului.