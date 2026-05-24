Actrița Lia Bugnar, după ce Mungiu a câștigat la Cannes: ”Noi suntem severi, dacă pe fraierii ăia-i păcălește, pe noi nu”

Stiri Mondene
Data publicării:
Data actualizării:
Esca mungiu 210526
StirilePROTV

Actrița Lia Bugnar a avut o primă reacție, duminică seara, după ce regizorul Cristian Mungiu a câștigat pentru a doua oară marele trofeu Palme d’Or la festivalul de film de la Cannes pentru „Fjord”.

autor
Cristian Matei

”A luat Cristian Mungiu din nou Palme D'Or. Partea amuzantă e că la noi deja filmul a fost desființat de criticii de film, ca mai toate filmele lui. Noi suntem foarte severi, dacă pe fraierii ăia-i păcălește, pe noi nu. Ador acest regizor care-și vede de treaba lui, nu se amestecă în meschinăriile si bisericuțele de aici, ba chiar le respinge fără drept de apel. Un om de-o bună creștere si delicatețe ieșite din comun. Și tobă de cultură. Uneori lucrurile se mai așează și în ordinea firească și asta îmi dă speranță. Toată admirația pentru acest artist care merge cu încăpățânare pe drumul lui, exact ca ursul, în timp ce latră câinii”, a transmis actrița pe Faacebook.

Mungiu cannes 000 b3uy9h4
×

AFP

AFP

StirilePROTV

Getty

tudor panduru

AFP

AFP

ULTIMELE ȘTIRI

O fetiță de 10 ani a fost grav rănită în Sibiu, după ce a fost acroșată de o trotinetă. A suferit traumatisme la cap

O fetiță de 10 ani a fost grav rănită în Sibiu, după ce a fost acroșată de o trotinetă. A suferit traumatisme la cap

„Fjord”, filmul lui Cristian Mungiu premiat cu Palme d'Or, intră în strategia României pentru Oscaruri

„Fjord”, filmul lui Cristian Mungiu premiat cu Palme d'Or, intră în strategia României pentru Oscaruri

Unde poți călători fără pașaport în 2026. Lista completă pentru români

Unde poți călători fără pașaport în 2026. Lista completă pentru români

CELE MAI CITITE

Farmecul filmului. De ce i-a sărutat marea actriță Tilda Swinton mâna lui Cristian Mungiu, la înmânarea trofeului Palme d'Or

Farmecul filmului. De ce i-a sărutat marea actriță Tilda Swinton mâna lui Cristian Mungiu, la înmânarea trofeului Palme d'Or

Horoscop 24 mai 2026, cu Neti Sandu. O să fie un câștig în plan afectiv

Horoscop 24 mai 2026, cu Neti Sandu. O să fie un câștig în plan afectiv

Sportivul care alerga pe granițele României pentru copiii cu dizabilități, lovit de o șoferiță în Mehedinți

Sportivul care alerga pe granițele României pentru copiii cu dizabilități, lovit de o șoferiță în Mehedinți

Cannes 2026. Filmul "Fjord", de Cristian Mungiu, a câştigat marele premiu Palme d'Or. Este al doilea trofeu al românului

Cannes 2026. Filmul "Fjord", de Cristian Mungiu, a câştigat marele premiu Palme d'Or. Este al doilea trofeu al românului

Surse Washington Times: SUA și Iranul vor anunța un acord de pace în următoarele 24 de ore, care va pune capăt luptelor

Surse Washington Times: SUA și Iranul vor anunța un acord de pace în următoarele 24 de ore, care va pune capăt luptelor

Mesaj RO-Alert pentru mai multe localităţi unde sunt prognozate averse torenţiale, vânt puternic ce poate atinge 90 km/h

Mesaj RO-Alert pentru mai multe localităţi unde sunt prognozate averse torenţiale, vânt puternic ce poate atinge 90 km/h

Fjord”, cu Sebastian Stan în rol principal, a câștigat Palme d'Or, cel mai prestigios premiu din industrie. De pe străzile României filmate în „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, până la fiordurile reci ale Norvegiei, Cristian Mungiu continuă să spună povești care zguduie lumea.

A devenit, astfel, al zecelea regizor din istorie care primește două trofee Palme d'Or.

„Fjord” - cel de-al șaptelea lungmetraj al lui Cristian Mungiu - spune povestea unor părinți interpretați de actorii Sebastian Stan și Renate Reinsve, prinși într-o luptă dramatică cu Serviciile Norvegiene pentru Protecția Copilului.

Cristian Mungiu, pentru Știrile ProTV, după al doilea trofeu Palme d'Or din carieră: ”Mă simt un pic vinovat”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Cristian Mungiu, film, actrita, festivalul de film de la cannes,

Articol recomandat de sport.ro
"Am venit la Fundeni, nimeni n-a putut să-mi zică ce probleme am. Apoi mi-au pus diagnosticul în cinci secunde". Momentul de răscruce pentru marele antrenor român
"Am venit la Fundeni, nimeni n-a putut să-mi zică ce probleme am. Apoi mi-au pus diagnosticul în cinci secunde". Momentul de răscruce pentru marele antrenor român
Citește și...
Știri Actuale
„Fjord”, filmul lui Cristian Mungiu premiat cu Palme d'Or, intră în strategia României pentru Oscaruri

Ministerul Culturii a introdus filmul "Fjord", recent premiat cu Palme d'Or la Cannes, pe lista proiectelor culturale strategice care să beneficieze de finanţarea campaniei pentru Premiile Oscar.
Stiri Politice
Maia Sandu îl felicită pe Cristian Mungiu după al doilea Palme d'Or: „Filmele sale pun întrebări esențiale”

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a felicitat pe regizorul Cristian Mungiu pentru câştigarea trofeului Palme d'Or la cea de-a 79-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes, sâmbătă seara, cu lungmetrajul "Fjord".
Stiri Politice
Președintele României și premierul interimar îl felicită pe Cristian Mungiu: ”O carte de vizită excelentă pentru România”

Președintele României și premierul interimar l-au felicitat, duminică, pe regizorul Cristian Mungiu, pentru performanța pe care a realizat-o la Festivalul de Film de la Cannes 2026, unde a câștigat pentru a doua oară celebrul Palm d’Or.

Recomandări
Stiri externe
Rusia a atacat Ucraina cu puternica rachetă balistică hipersonică ”Oreșnik”, afirmă Volodimir Zelenski. ”Este inacceptabil”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că Rusia a folosit puternica rachetă balistică hipersonică „Oreșnik” într-un atac de amploare asupra Kievului, sâmbătă noaptea.

Cultura
Farmecul filmului. De ce i-a sărutat marea actriță Tilda Swinton mâna lui Cristian Mungiu, la înmânarea trofeului Palme d'Or

Imaginea marii actrițe Tilda Swinton care îi sărută mâna lui Cristian Mungiu, în momentul în care i-a înmânat trofeul Palme d'Or pentru filmul ”Fjord”, a făcut înconjurul lumii. Un gest simbolic și fermecător al unei admirații profunde.

Stiri externe
Atac armat lângă Casa Albă. Suspectul a fost împușcat mortal de agenții Secret Service. Donald Trump se afla în clădire. FOTO

Un bărbat înarmat a deschis focul sâmbătă seara asupra unui punct de control de securitate din apropierea Casei Albe, iar agenții Secret Service au ripostat imediat. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 24 Mai 2026

25:04

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 15

24:42

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 15

21:35

Alt Text!
Superspeed
S10E16

22:42

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Verdict devastator: Drăgușin a aflat decizia lui De Zerbi înaintea meciului „supraviețuirii“ pentru Tottenham

Sport

Robert Lewandowski a semnat cu un uriaș din China: „Bine ai venit!”