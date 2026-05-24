"La sosirea în ţară a câştigătorului premiului Palme d'Or (Cristian Mungiu, n.r.), Ministerul Culturii completează lista proiectelor culturale strategice în vederea asigurării cadrului de finanţare a campaniei pentru premiile Oscar (o veche meteahnă a uneia dintre cele mai eficiente instrumente de soft power a României). Astfel, Ordinul ministrului Culturii cu nr. 2621 din 26 martie a.c. se completează prin includerea susţinerii filmului 'Fjord' în competiţia pentru premiile Oscar, în cuprinsul alineatului privind proiectele de diplomaţie culturală", a anunţat duminică, într-o postare pe Facebook, ministrul interimar al Culturii, Demeter Andras.

"Fjord" este un film despre dificultatea de a înţelege pe cineva care gândeşte altfel, o poveste despre polarizare, despre incapacitatea de a dialoga, despre lucrurile care îi despart pe oameni şi cele care încă îi mai ţin împreună, relatează site-ul oficial al evenimentului.

Cristian Mungiu a revenit cu acest film în competiţia oficială de la Cannes cu acelaşi curaj artistic care i-a adus trofeul Palme d'Or în anul 2007 ("4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile"), premiul pentru cel mai bun scenariu în 2012 ("După dealuri") şi premiul pentru cel mai bun regizor în 2016 ("Bacalaureat").