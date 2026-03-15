Cum și-a pierdut strălucirea băiatul de aur al Hollywoodului. Timothée Chalamet, criticat înaintea Oscarurilor | GALERIE FOTO

Când Chalamet a declarat recent că „nimănui nu-i mai pasă” de balet sau de operă, era evident că nu se aștepta ca oamenii să acorde atâta importanță acestor remarci încât să stârnească un val de indignare, scrie BBC.

Se pare că mulți oameni au sentimente foarte puternice față de balet și operă, dar și mai mult față de Timothée Chalamet însuși.

Declarațiile actorului provoacă reacții dure

„Este un prost absolut. Pur și simplu cred că este ridicol și bănuiesc că asta se va întoarce împotriva lui.”, a declarat sâmbătă criticul de teatru și prezentatorul de emisiuni artistice Ian Brown pentru BBC Radio London.

Artiștii și companiile de balet și operă au organizat o apărare puternică.

„Faptul că îi atacă pe colegii săi artiști spune mai multe în acest interviu decât orice altceva ar putea spune. Spune multe despre caracterul său.”, a răspuns cântăreața de operă americană Isabel Leonard.

Unii au profitat inteligent de atenția primită, Opera din Seattle oferind o reducere de 14% la biletele pentru Carmen folosind codul promoțional TIMOTHEE.

„Timmy, ești binevenit să-l folosești și tu”, au spus ei.

Datele arată scăderea interesului pentru operă

Opera și baletul au un public fidel, dar este posibil ca afirmația lui Timothée Chalamet să aibă un sâmbure de adevăr.

Un sondaj oficial privind frecventarea evenimentelor artistice în SUA, realizat o dată la cinci ani, a arătat că doar 0,7% din populație a mers la operă cel puțin o dată în 2022, în scădere față de 2,2% în 2017. Baletul și alte spectacole de dans live au înregistrat o scădere de la 8,2% la 4,7% în aceeași perioadă.

Deși unii l-au acuzat pe Timothée Chalamet că a atacat pe cei mai slabi, este posibil ca el să fi vorbit din cunoștință de cauză – el a vorbit anterior cu entuziasm despre bunica, mama și sora sa, toate fiind dansatoare.

Momentul în care a făcut aceste comentarii a jucat probabil un rol în reacția negativă, având în vedere că se apropie rapid decernarea premiilor Oscar, iar Chalamet este nominalizat la categoria „cel mai bun actor” pentru rolul din Marty Supreme.