Milioane de telespectatori din întreaga lume urmăresc ceremonia pentru a vedea cine câștigă cele mai râvnite statuete, dar și pentru momentele spectaculoase de pe covorul roșu sau discursurile emoționante ale câștigătorilor.

Ediția din 2026 promite din nou o seară plină de surprize, apariții memorabile și o competiție strânsă între cele mai apreciate producții ale anului.

La ce oră începe gala Oscar 2026 în România

Deși ceremonia are loc seara în United States, diferența de fus orar face ca publicul din România să urmărească evenimentul după miezul nopții. Transmisiunea live începe la ora 01:00, în noaptea de 15 spre 16 martie, pe VOYO.

Unde poți urmări Premiile Oscar 2026 în România

Cea de-a 98-a ediție a Premiilor Oscar va avea loc duminică, 15 martie 2026, la Dolby Theatre din Los Angeles, locul unde Academy of Motion Picture Arts and Sciences organizează în mod tradițional cel mai important eveniment al industriei cinematografice.

Ceremonia începe la ora 19:00 (ora locală din SUA). Din cauza diferenței de fus orar, publicul din România va putea urmări gala în noaptea de 15 spre 16 martie.

În România, evenimentul va fi transmis live pe platforma de streaming VOYO, începând cu ora 01:00, ora locală. Astfel, pasionații de film pot urmări în direct decernarea premiului pentru Cel mai bun film, dar și celelalte categorii importante ale serii.

Ediție specială înainte de gală: „Studio Oscars 2026”

Înainte de startul ceremoniei, publicul va putea urmări o ediție specială dedicată galei, intitulată „Studio Oscars 2026”. Emisiunea va fi difuzată duminică, 15 martie, de la ora 21:00, pe VOYO.

Programul va fi prezentat de Amalia Enache, alături de cunoscuții critici de film Irina Margareta Nistor și Domnica Cârciumaru. Aceștia vor discuta despre principalele nominalizări, favoriții serii și șansele filmelor și actorilor aflați în cursa pentru celebrele statuete.