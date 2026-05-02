Pe Instagram, într-un mesaj de felicitare plin de entuziasm, fosta membră a trupei Spice Girls, în vârstă de 52 de ani, a postat o fotografie în care David își etalează fizicul bine definit, purtând un slip roșu minuscul, scrie Daily Mail.

Zâmbind larg în fotografia făcută în timpul uneia dintre numeroasele lor vacanțe împreună, fostul fotbalist nu a lăsat prea mult loc imaginației, etalându-și abdomenul și numeroasele tatuaje.

Victoria a postat, de asemenea, o poză drăguță cu vedeta sportivă din copilărie, ținând o minge de fotbal, precum și fotografii cu cei doi arătând cât de îndrăgostiți sunt.

Într-o descriere plină de emoție, ea a scris: „Tu ești lumea noastră, totul pentru noi. Te iubim atât de mult!!! La mulți ani celui mai bun soț, tată, fiu, frate și prieten. Celei mai bune și generoase suflete. O să te răsfățăm toată ziua!!!! Nimeni nu merită asta mai mult decât tine xxx”.