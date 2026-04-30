Ce ținute au purtat celebritățile la gala caritabilă a regelui Charles, la New York | GALERIE FOTO

Adunarea vedetelor, printre care s-au numărat creatoarea de modă italiană Donatella Versace, creatoarea britanică Stella McCartney și modelul Iman, a avut loc la finalul unei zile regale tumultoase în Manhattan.

Printre susținătorii celebri ai fundației „The King’s Trust” s-au numărat Anna Wintour și Lionel Richie, care s-au alăturat miercuri fondatorului acesteia și reginei pentru a sărbători activitatea organizației caritabile și pentru a pune în valoare impactul cultural al Regatului Unit asupra New York-ului, scrie Daily Mail.

Persoanele publice au participat la gala caritabilă

Regele și Regina au început prin a declara că se află „în solidaritate neclintită cu poporul american” cu ocazia comemorării victimelor atacurilor teroriste din 11 septembrie.

Cuvintele de compasiune ale lui Charles și Camilla au fost scrise într-un mesaj lăsat alături de un buchet de flori așezat la impunătorul memorial din New York, în onoarea miilor de oameni care și-au pierdut viața în urmă cu aproape 25 de ani.

În contrast cu acest moment emoționant, regina s-a întâlnit mai târziu cu vedeta din „Sex and the City”, Sarah Jessica Parker, la un eveniment dedicat literaturii organizat la Biblioteca Publică din New York, actrița afirmând că vizita Camillei a fost „minunată pentru toți newyorkezii”.

Richie, primul ambasador global și președinte al Global Ambassador Group pentru King's Trust, a spus marți, la Capitol Hill, despre discursul lui Charles: „Mi s-a părut genial modul în care a reușit să găsească echilibrul – atât de genial, dar ne-a readus la umanitate așa cum numai el poate să o facă. Un prieten, care ne dă sfaturi despre ce ar trebui să facem, un prieten înțelept.”

Lionel Richie a lăudat discursul regelui

Charles a fost lăudat pentru discursul său, în care a subliniat problemele, valorile și prioritățile importante pentru Regatul Unit și pentru mulți dintre aliații săi, de la sprijinul acordat Ucrainei până la amenințările la adresa mediului și importanța statului de drept.

New York Times a scris: „Dincolo de glumele și devierea regelui Charles, câteva replici subtile la adresa lui Trump, regele Charles al III-lea a respins cu blândețe atacurile președintelui Trump la adresa Marii Britanii și a NATO și a vorbit despre importanța sistemului de control și echilibru.”

În timpul recepției de la casa de licitații Christie's, Charles a început prin a face publicul să râdă când le-a spus: „Ezit să țin un alt discurs, pentru că s-ar putea să fi avut destul”.

Monarhul, care suferă de cancer, a glumit spunând că „în timp ce privim spre viitor, eu nu voi vedea viitorul îndepărtat” și i-a îndemnat pe cei prezenți în sală să „susțină următoarea generație”.

Charles și Camilla își vor încheia joi vizita de stat de patru zile, prima călătorie a regelui în SUA în calitate de monarh, marcând cea de-a 250-a aniversare a independenței SUA.

Cuplul regal se va deplasa în Virginia pentru a se alătura locuitorilor la o „petrecere de cartier” cu mâncare și divertisment, organizată pentru a sărbători America, națiunea creată de Părinții Fondatori, pe care Charles i-a descris în discursul său din fața Congresului drept „rebeli curajoși și plini de imaginație, cu o cauză”.

Cuplul regal continuă vizita în SUA

Într-unul dintre parcurile naționale ale Americii, regele se va întâlni cu una dintre comunitățile indigene din zonă și cu persoane implicate în inițiative de conservare și eforturi de protejare a mediului natural.

Separat, regina va vizita o fermă pentru a evidenția activitatea industriei americane de curse de cai și legăturile de lungă durată cu acest sport în Marea Britanie.

Marți, membrii familiei regale britanice au participat la o cină de stat fastuoasă, oferită de președintele Donald Trump și soția sa, Melania Trump, la Casa Albă din Washington, DC, în cadrul vizitei de stat de patru zile.