Ce ținute au purtat celebritățile la gala caritabilă a regelui Charles, la New York | GALERIE FOTO

SHOW-BUZZ
Data publicării:
Data actualizării:
Gettyimages gala caritabila rege 3
Getty

Regele Charles și regina Camilla au primit o serie de personalități celebre la o gală caritabilă organizată în New York.

autor
Sabrina Saghin

Printre susținătorii celebri ai fundației „The King’s Trust” s-au numărat Anna Wintour și Lionel Richie, care s-au alăturat miercuri fondatorului acesteia și reginei pentru a sărbători activitatea organizației caritabile și pentru a pune în valoare impactul cultural al Regatului Unit asupra New York-ului, scrie Daily Mail.

Adunarea vedetelor, printre care s-au numărat creatoarea de modă italiană Donatella Versace, creatoarea britanică Stella McCartney și modelul Iman, a avut loc la finalul unei zile regale tumultoase în Manhattan.

Gettyimages gala caritabila rege 35
×

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

ULTIMELE ȘTIRI

AEP anunță un plan de reformă electorală pentru anul 2026. Patru legi vor fi finalizate până la sfârșitul lunii mai

AEP anunță un plan de reformă electorală pentru anul 2026. Patru legi vor fi finalizate până la sfârșitul lunii mai

Încă un oraș din România a restricționat jocurile de noroc. Mai multe săli au fost închise

Încă un oraș din România a restricționat jocurile de noroc. Mai multe săli au fost închise

Rezultate Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker, joi, 30 aprilie 2026. Premiu de peste 3,7 milioane de euro la Loto 6/49

Rezultate Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker, joi, 30 aprilie 2026. Premiu de peste 3,7 milioane de euro la Loto 6/49

CELE MAI CITITE

Al treilea parlamentar PSD care se dezice de partid în mai puțin de 24 de ore. Anunț de la tribuna Camerei Deputaților

Al treilea parlamentar PSD care se dezice de partid în mai puțin de 24 de ore. Anunț de la tribuna Camerei Deputaților

România schimbă strategia pentru recuperarea tezaurului de la Moscova. Anunțul făcut de Mugur Isărescu

România schimbă strategia pentru recuperarea tezaurului de la Moscova. Anunțul făcut de Mugur Isărescu

Unde plouă de minivacanța de 1 Mai 2026. Prognoza meteo pe regiuni pentru weekend-ul de Ziua Muncii

Unde plouă de minivacanța de 1 Mai 2026. Prognoza meteo pe regiuni pentru weekend-ul de Ziua Muncii

Programul magazinelor de 1 Mai 2026. Când sunt deschise supermarketurile Lidl, Kaufland, Penny sau Mega Image de Ziua Muncii

Programul magazinelor de 1 Mai 2026. Când sunt deschise supermarketurile Lidl, Kaufland, Penny sau Mega Image de Ziua Muncii

Negocieri înaintea moțiunii. Strategia lui Ilie Bolojan ca să atragă parlamentari de partea sa

Negocieri înaintea moțiunii. Strategia lui Ilie Bolojan ca să atragă parlamentari de partea sa

Demisii în bloc în administrație. Oamenii puși de PSD au plecat cu gândul că se vor întoarce „peste două săptămâni”

Demisii în bloc în administrație. Oamenii puși de PSD au plecat cu gândul că se vor întoarce „peste două săptămâni”

Persoanele publice au participat la gala caritabilă

Regele și Regina au început prin a declara că se află „în solidaritate neclintită cu poporul american” cu ocazia comemorării victimelor atacurilor teroriste din 11 septembrie.

Cuvintele de compasiune ale lui Charles și Camilla au fost scrise într-un mesaj lăsat alături de un buchet de flori așezat la impunătorul memorial din New York, în onoarea miilor de oameni care și-au pierdut viața în urmă cu aproape 25 de ani.

În contrast cu acest moment emoționant, regina s-a întâlnit mai târziu cu vedeta din „Sex and the City”, Sarah Jessica Parker, la un eveniment dedicat literaturii organizat la Biblioteca Publică din New York, actrița afirmând că vizita Camillei a fost „minunată pentru toți newyorkezii”.

Richie, primul ambasador global și președinte al Global Ambassador Group pentru King's Trust, a spus marți, la Capitol Hill, despre discursul lui Charles: „Mi s-a părut genial modul în care a reușit să găsească echilibrul – atât de genial, dar ne-a readus la umanitate așa cum numai el poate să o facă. Un prieten, care ne dă sfaturi despre ce ar trebui să facem, un prieten înțelept.”

Lionel Richie a lăudat discursul regelui

Charles a fost lăudat pentru discursul său, în care a subliniat problemele, valorile și prioritățile importante pentru Regatul Unit și pentru mulți dintre aliații săi, de la sprijinul acordat Ucrainei până la amenințările la adresa mediului și importanța statului de drept.

New York Times a scris: „Dincolo de glumele și devierea regelui Charles, câteva replici subtile la adresa lui Trump, regele Charles al III-lea a respins cu blândețe atacurile președintelui Trump la adresa Marii Britanii și a NATO și a vorbit despre importanța sistemului de control și echilibru.”

În timpul recepției de la casa de licitații Christie's, Charles a început prin a face publicul să râdă când le-a spus: „Ezit să țin un alt discurs, pentru că s-ar putea să fi avut destul”.

Monarhul, care suferă de cancer, a glumit spunând că „în timp ce privim spre viitor, eu nu voi vedea viitorul îndepărtat” și i-a îndemnat pe cei prezenți în sală să „susțină următoarea generație”.

Charles și Camilla își vor încheia joi vizita de stat de patru zile, prima călătorie a regelui în SUA în calitate de monarh, marcând cea de-a 250-a aniversare a independenței SUA.

Cuplul regal se va deplasa în Virginia pentru a se alătura locuitorilor la o „petrecere de cartier” cu mâncare și divertisment, organizată pentru a sărbători America, națiunea creată de Părinții Fondatori, pe care Charles i-a descris în discursul său din fața Congresului drept „rebeli curajoși și plini de imaginație, cu o cauză”.

Cuplul regal continuă vizita în SUA

Într-unul dintre parcurile naționale ale Americii, regele se va întâlni cu una dintre comunitățile indigene din zonă și cu persoane implicate în inițiative de conservare și eforturi de protejare a mediului natural.

Separat, regina va vizita o fermă pentru a evidenția activitatea industriei americane de curse de cai și legăturile de lungă durată cu acest sport în Marea Britanie.

Marți, membrii familiei regale britanice au participat la o cină de stat fastuoasă, oferită de președintele Donald Trump și soția sa, Melania Trump, la Casa Albă din Washington, DC, în cadrul vizitei de stat de patru zile.

Regele Charles a adus un omagiu victimelor de la 11 septembrie, în timpul vizitei la New York. A lăsat un bilet scris de mână

Sursa: Daily Mail

Etichete: regele charles, Regina Camilla, new york, gala caritabila,

Citește și...
Stiri externe
Stiri externe
Stiri externe
Recomandări
Stiri Politice
Stiri externe
Stiri Politice
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 29 Aprilie 2026

46:18

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 Aprilie 2026

01:44:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 27 Aprilie 2026

20:12

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Războiul dronelor

41:32

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

„Nu ai motive.” Diego Simeone respinge spectacolul văzut în PSG - Bayern: ce a spus în direct

Sport

CFR Cluj poate rezolva primul transfer al verii: 250.000 de euro!