Ceea ce a început ca un poreclă jucăușă a devenit unul dintre cele mai recognoscibile pseudonime din muzica modernă.

Superstarul internațional, al cărui nume real este Benito Antonio Martínez Ocasio, a mărturisit anterior, în 2023, că și-a dorit să-și ascundă identitatea purtând o mască înainte de a deveni celebru.

„Nu am vrut niciodată să fiu atât de celebru, dar apoi m-am lăsat dus de val”, a explicat Bad Bunny într-o emisiune TV, scrie Parade.

Gazda talk-show-ului a insistat apoi, întrebând de ce ar vrea să acopere „o față atât de frumoasă” și cum a ajuns la numele de scenă acum celebru.

Starul reggaeton de 31 de ani a continuat, explicând că a ales numele de scenă „Bad Bunny” pentru că, indiferent cât de „rău” s-ar comporta, știe că are fața unui om drăguț.

„Asta sunt eu! Pentru că sunt un tip bun. Sunt drăguț”, a recunoscut Bad Bunny, glumind.

Numele Bad Bunny are legătură cu copilăria sa

Cântărețul albumului „Un Verano Sin Ti” a făcut anterior aluzie că pseudonimul este o amintire din copilărie, spunând pentru E! News că un costum de iepuraș pe care a fost nevoit să-l poarte când era copil a fost parte din inspirație.

„Bad Bunny, acest nume vine de la o poză din copilărie. Cred că aveam șase ani”, a spus el, adăugând: „Eram atât de supărat. Era Paștele la școală și profesorul m-a ales să mă îmbrac așa. E un nume care știam că se va promova bine. Un iepuraș este ceva atât de comun încât m-am gândit că de fiecare dată când cineva vede unul, își va aminti de muzica mea”, a mărturisit el mai departe.

Prestația la Super Bowl

Celebra gală Super Bowl din 2026 va putea fi urmărită LIVE pe VOYO în noaptea de duminică spre luni, 9 februarie.

Artistul în vârstă de 31 de ani va fi primul artist latin solo care va susţine spectacolul din pauză şi se aşteaptă să fie primul artist care va cânta integral în limba spaniolă.

Duminică, 1 februarie, el a intrat în istorie, devenind primul artist latin care a câştigat premiul pentru albumul anului la Grammy Awards, unde el şi zeci de alte vedete au criticat dur politica de imigrare a preşedintelui Donald Trump.

Cântăreţul, care a fost cel mai ascultat artist pe Spotify în patru din ultimii şase ani, a declarat că a evitat Statele Unite în turneul său mondial actual din cauza temerilor că agenţii Serviciului de Imigrare şi Vamă (ICE) ar putea efectua raiduri asupra fanilor la concertele sale.

Bad Bunny spune că se apropie de mult așteptata sa prestație de la Super Bowl cu un amestec de emoție, recunoștință și perspectivă, scrie AP.

„Să fiu sincer, nu știu exact cum mă simt. E mult de procesat. Sunt încă în mijlocul turneului meu. Tocmai am fost la Grammy-uri săptămâna trecută. Toate astea”, a spus el în engleză joi, la un eveniment.

„Sunt entuziasmat, dar în același timp mă simt mai entuziasmat pentru oameni decât pentru mine — familia mea, prietenii mei, oamenii care au crezut mereu în mine”, a adăugat el. „Acest moment, cultura — asta face ca aceste show-uri să fie speciale.”

Bad Bunny este unul dintre cei mai ascultați artiști din lume. El va urca pe scena Super Bowl la doar o săptămână după ce a câștigat albumul anului la Grammy-urile din 2026 pentru „Debí Tirar Más Fotos”. Este prima dată când un album integral în limba spaniolă primește acest premiu de top.

În cadrul conferinței, Bad Bunny a glumit că fanii nu trebuie să învețe spaniola pentru a se bucura de prestația sa — dar trebuie să fie pregătiți să danseze.

La ce să se aștepte telespectatorii

În ciuda interesului crescut, Bad Bunny a oferit puține detalii despre ceea ce vor vedea spectatorii duminică.

„Va fi o petrecere imensă”, a spus el. „Ceea ce pot aștepta oamenii de la mine … vreau să aduc pe scenă, desigur, mult din cultura mea. Dar nu vreau să dau spoilere. Va fi distractiv.”

Pentru artist, drumul către Super Bowl nu a fost niciodată motivat de recunoaștere sau premii. El a spus că „Debí Tirar Más Fotos” a devenit cel mai semnificativ proiect al său pentru că a fost centrat pe reconectarea cu identitatea, istoria și cultura sa, fără a urmări realizări sau titluri.

„Nu căutam albumul anului. Nu căutam să performez la Super Bowl”, a spus el. „Încercam doar să mă conectez cu rădăcinile mele, să mă conectez cu oamenii mei, să mă conectez cu mine însumi.”

Această mentalitate, a spus el, a deschis în cele din urmă calea către ceva mai mare: aducerea unei expresii culturale profund personale pe una dintre cele mai mari scene din lume.

„Trebuie întotdeauna să fii mândru de cine ești și de unde vii”, a spus el. „Dar nu lăsa asta să limiteze unde poți ajunge.”

Bad Bunny nu este străin scenei Super Bowl. Anterior a apărut în show-ul de la halftime-ul Super Bowl LIV în 2020 alături de Jennifer Lopez și Shakira. Dar a spus că focalizarea sa a rămas neschimbată.

„Cea mai mare plăcere a mea este doar să creez, să mă distrez făcând asta și să mă conectez cu oamenii”, a spus el. „Asta caut mereu de fiecare dată când sunt în studio.”

Când a fost întrebat dacă va avea invitați surpriză, el a spus: „Asta nu o să vă spun.”

Artiștii care vor cânta la Super Bowl

Super Bowl va avea loc duminică la Levi’s Stadium în Santa Clara, cu Seattle Seahawks confruntându-se cu New England Patriots.

Show-ul pregătitor al Super Bowl va începe cu mai mulți artiști remarcabili din nordul Californiei: Charlie Puth va cânta imnul național, Brandi Carlile va interpreta „America the Beautiful”, iar Coco Jones va cânta „Lift Every Voice and Sing”.

Imnul național și „Lift Every Voice and Sing” vor fi interpretate de artistul surd Fred Beam în Limbajul American al Semnelor. Julian Ortiz va semna „America the Beautiful”.

Înainte de meci, Green Day va susține un set pentru a sărbători cea de-a 60-a aniversare a Super Bowl-ului. Trupa, care are rădăcini în Bay Area, plănuiește să „facă zgomot!” conform declarației solistului Billie Joe Armstrong.

Într-o premieră istorică, show-ul de la halftime va include un program de interpretare multilingvă, folosind Limba Semnelor Puerto Ricană, condus de interpretul Celimar Rivera Cosme. Ea a fost, de asemenea, interpretul pentru rezidența istorică a lui Bad Bunny în Puerto Rico anul trecut, care a atras peste jumătate de milion de fani.