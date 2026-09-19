Decretul va fi publicat luni în Monitorul Oficial al României, iar din acel moment, premierul are la dispoziţie 10 zile să ceară votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului, au precizat surse din Administraţia Prezidenţială pentru News.ro.

Preşedintele Nicuşor Dan declara, vineri, că va semna decretul de desemnare a lui Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier sâmbătă, la Bistriţa, şi va fi publicat în Monitorul Oficial luni.

Asta în condiţiile în care joi, preşedintele a ieşit, la finalul consultărilor oficiale cu partidele din Parlament, şi a anunţat că îl desemnează pe Siegfried Mureşan premier, având cele mai multe voturi din partea partidelor care îl susţin, PNL, USR şi UDMR. El arăta că Siegfried Mureşan i-a cerut un timp de gândire.

După anunţul oficial de la Palatul Cotroceni, Siegfried Mureşan a scris imediat pe Facebook că acceptă nominalizarea preşedintelui pentru funcţia de premier.

Ce prevede Constituţia

Constituţia prevede, la capitolul Învestitură, că Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.

Candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.

Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor

Astfel, Siegfried Mureşan trebuie să găsească 233 de voturi pentru ca guvernul său să fie învestit de Parlament.